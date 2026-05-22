Bullismo e cyberbullismo, il MIM lancia la piattaforma informativa: struttura e obiettivi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’attivazione di un’area dedicata sul proprio sito istituzionale, intitolata “Bullismo e Cyberbullismo – Cosa sono, come riconoscerli, cosa fare”. La piattaforma digitale si rivolge a scuole, famiglie e studenti con l’obiettivo di fornire informazioni qualificate, supporto operativo e opportunità di confronto sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

L’iniziativa si configura come strumento ufficiale per orientare la comunità educante nell’individuazione precoce dei comportamenti a rischio e nella gestione coordinata delle situazioni critiche.

La priorità strategica: ambienti sicuri e inclusivi

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituiscono elementi centrali dell’azione educativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La promozione della cultura del rispetto rappresenta una priorità strategica orientata alla costruzione di ambienti scolastici sicuri e inclusivi, dove la tutela del benessere psicologico e sociale degli studenti diventa obiettivo primario.

L’iniziativa si inserisce in una prospettiva di sistema che riconosce nell’educazione al rispetto reciproco uno strumento essenziale per migliorare il clima scolastico e garantire condizioni di apprendimento positive per l’intera comunità educante.

La piattaforma come strumento di rete per scuole e famiglie

La sezione si configura come un ambiente digitale condiviso, progettato per superare la frammentazione degli interventi isolati e favorire un approccio sistemico al fenomeno. L’obiettivo è valorizzare l’impegno quotidiano della comunità scolastica, mettendo in rete competenze, esperienze e strumenti pratici provenienti da contesti territoriali diversi.

La piattaforma promuove la collaborazione tra istituzioni educative, facilitando il dialogo costruttivo tra dirigenti, docenti, educatori e famiglie. Attraverso la raccolta strutturata di materiali operativi e la documentazione di percorsi efficaci, la sezione sostiene la creazione di ambienti accoglienti e inclusivi, in cui la prevenzione del disagio diventa responsabilità condivisa e non più compito delegato a singole figure professionali.

Le buone pratiche: 21 esperienze per 21 territori

Il 16 aprile 2026, presso il Palazzo dell’Istruzione, il Ministero ha organizzato un evento nazionale per la presentazione di 21 esperienze significative di contrasto a bullismo e cyberbullismo, ciascuna rappresentativa di una regione o provincia autonoma. Le iniziative selezionate costituiscono modelli concreti, sviluppati nelle scuole italiane e validati per la loro efficacia nel prevenire e gestire fenomeni di prevaricazione tra studenti.

L’obiettivo dichiarato è favorire la replicabilità su scala nazionale, mettendo a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche progetti già sperimentati e adattabili a contesti diversi. La piattaforma raccoglie e documenta queste pratiche per facilitare l’adozione di strategie condivise e sostenere la diffusione di approcci operativi che hanno già dimostrato impatto positivo sul clima scolastico.

La struttura in tre aree e i riferimenti normativi

La sezione si articola in tre aree distinte, ciascuna progettata per rispondere a esigenze specifiche della comunità educante.

«Fare Rete» raccoglie schede informative sui progetti selezionati, documentando le esperienze regionali e facilitandone la replicabilità nelle diverse realtà scolastiche.

raccoglie schede informative sui progetti selezionati, documentando le esperienze regionali e facilitandone la replicabilità nelle diverse realtà scolastiche. «Per le scuole» fornisce indicazioni operative strutturate, allineate alla normativa vigente, per prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo e per gestire efficacemente le situazioni critiche.

fornisce indicazioni operative strutturate, allineate alla normativa vigente, per prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo e per gestire efficacemente le situazioni critiche. «Per famiglie e studenti» propone strumenti pratici per riconoscere i segnali di disagio, affrontare i fenomeni in modo tempestivo e promuovere un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali.

Completa l’offerta una raccolta aggiornata dei principali riferimenti normativi nazionali e internazionali, che fornisce il quadro giuridico di riferimento per l’azione educativa.

L’invito alla diffusione da parte del Ministero

Il Ministero invita le istituzioni scolastiche a promuovere attivamente la nuova piattaforma, riconoscendone l’elevato valore educativo. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza sul tema e sostenere, attraverso risorse concrete, una cultura condivisa del rispetto e della responsabilità digitale. La consultazione sistematica della sezione rappresenta un passo operativo verso la costruzione di ambienti scolastici più sicuri.