Radio Italia Live 2026, concerto a Milano il 15 maggio: scaletta, orari e dove vederlo

Il Concerto di Radio Italia va in scena venerdì 15 maggio in Piazza Duomo a Milano, con inizio alle 20:40. Gli artisti portano sul palco i brani più ascoltati, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

La conduzione è affidata a un team corale composto da Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. L’evento si presenta come appuntamento vetrina di inizio stagione, mettendo insieme in un’unica serata i protagonisti dell’estate musicale italiana.

La line-up ufficiale: i 13 artisti annunciati e la nota sull’ordine

Radio Italia ha confermato 13 nomi del panorama pop italiano: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors e Sayf.

Ogni artista porterà sul palco le proprie canzoni più streammate, offrendo un repertorio trasversale che unisce big affermati e protagonisti dell’ultimo anno discografico. La selezione riflette la volontà di anticipare i suoni che caratterizzeranno l’estate musicale italiana, dando voce a stili e generazioni diverse.

Radio Italia ha precisato che l’elenco pubblicato non corrisponde all’ordine di uscita sul palco, ancora da comunicare. Gli organizzatori manterranno il running order riservato fino all’avvio della serata, lasciando aperta l’attesa per la sequenza delle performance e per eventuali momenti condivisi tra gli artisti.

Le opzioni di visione: orario di inizio, canali tv e piattaforme digitali

Il concerto prende il via alle 20:40 e può essere seguito attraverso canali tradizionali e digitali. La diretta è trasmessa su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv, disponibile ai canali 70 e 570 del digitale terrestre, al canale 725 di Sky e al canale 35 di TivùSat.

L’emittente è accessibile anche via satellite su Hot Bird 13° Est, mentre in Svizzera la programmazione passa attraverso Video Italia HD.

Per chi preferisce lo streaming, il concerto è disponibile in formato audio e video su radioitalia.it e in diretta sul canale YouTube di Radio Italia. Le app ufficiali per iOS, Android e Huawei garantiscono l’accesso da dispositivi mobili, con compatibilità estesa ai dispositivi Echo di Amazon.

In contemporanea, la trasmissione è proposta su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. Quest’ultima opzione permette di seguire l’evento senza abbonamento, ampliando la platea di chi può assistere alle esibizioni da Piazza Duomo.