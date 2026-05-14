AscoltaMI, lo sportello psicologico online del Ministero: come accedere e quali sono i requisiti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato AscoltaMI, uno sportello psicologico online di carattere sperimentale integrato nella piattaforma Unica. Il servizio si rivolge agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio delle superiori, offrendo accesso gratuito a professionisti qualificati in un ambiente digitale sicuro.

L’iniziativa persegue obiettivi precisi: tutelare il benessere mentale degli adolescenti, prevenire situazioni di disagio giovanile, contrastare la demotivazione allo studio e ridurre il rischio di abbandono scolastico. Il progetto prevede uno stanziamento superiore a 18 milioni di euro annui, che garantisce la totale gratuità delle prestazioni per le famiglie italiane.

AscoltaMI si propone di rafforzare la motivazione allo studio attraverso un sostegno psicologico mirato, favorendo una gestione più equilibrata delle dinamiche emotive tipiche dell’adolescenza. Il servizio intende inoltre migliorare il clima relazionale all’interno delle classi, promuovendo una cultura dell’ascolto attivo e del supporto reciproco.

La procedura di accesso: requisiti, verifica di idoneità e scelta del professionista

Per attivare il percorso su AscoltaMI, occorre accedere all’area riservata della piattaforma Unica. I genitori degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni devono effettuare il login e compilare un modulo dedicato alla verifica dell’idoneità.

Il sistema valuta se il richiedente rientra nei criteri previsti dalla misura sperimentale. Le famiglie sono invitate a riflettere con attenzione sul reale bisogno di assistenza, per garantire che i fondi pubblici siano destinati a chi ne ha effettivamente necessità.

Una volta ottenuta l’approvazione della domanda, l’utente può selezionare autonomamente uno psicologo tra i professionisti aderenti al servizio. Questa libertà di scelta assicura la massima trasparenza e permette di personalizzare il supporto in base alle specifiche esigenze individuali, favorendo una relazione di fiducia fin dal primo incontro.

Lo svolgimento delle consulenze digitali: privacy e ruolo degli uffici scolastici regionali

Le consulenze con i professionisti avvengono esclusivamente attraverso videoconferenza integrata in modo sicuro nella piattaforma Unica. Ogni seduta online garantisce la tutela della riservatezza degli studenti e la protezione dei dati sensibili secondo gli standard normativi vigenti.

Il sistema digitale è progettato per assicurare un ambiente protetto in cui i giovani possano esprimersi liberamente.

La supervisione amministrativa e finanziaria del servizio è affidata agli Uffici scolastici regionali, che monitorano costantemente il corretto svolgimento delle attività e gestiscono i pagamenti ai professionisti aderenti. Questa organizzazione territoriale permette di rispondere in modo rapido alle esigenze locali mantenendo elevati standard qualitativi della relazione terapeutica digitale e garantendo la continuità operativa del progetto AscoltaMI.

La disponibilità delle risorse: ordine cronologico ed esaurimento del budget

L’accesso allo sportello psicologico AscoltaMI segue un criterio di priorità temporale rigoroso: le domande vengono elaborate nell’ordine cronologico di presentazione, fino a completo esaurimento delle risorse regionali disponibili. Questa modalità di assegnazione richiede una pianificazione tempestiva da parte delle famiglie interessate.

Il servizio resta operativo gratuitamente per tutto l’anno scolastico, ma la sua disponibilità è vincolata al budget annuale stanziato per ciascuna regione. Una volta raggiunti i limiti finanziari previsti, non sarà più possibile inoltrare nuove richieste fino all’assegnazione dei fondi dell’anno successivo. È quindi consigliabile attivarsi con prontezza per cogliere questa opportunità di supporto professionale senza costi aggiuntivi.

Le ricadute attese su motivazione e clima di classe

L’integrazione dello sportello AscoltaMI nel percorso scolastico mira a produrre effetti concreti sul benessere degli studenti e sull’ambiente formativo. Il rafforzamento della motivazione allo studio rappresenta uno degli obiettivi primari, attraverso la gestione più consapevole delle dinamiche emotive tipiche dell’adolescenza.

Gli incontri con i professionisti possono facilitare l’elaborazione di difficoltà personali che incidono sul rendimento e sulla partecipazione.

L’introduzione della telemedicina in ambito scolastico costituisce un progresso tecnologico e sociale significativo. Il modello digitale supera le barriere geografiche, garantendo accesso uniforme al supporto psicologico indipendentemente dalla residenza. Questa modalità promuove l’equità nel diritto alla salute mentale, estendendo le opportunità anche a territori meno serviti da strutture specialistiche.