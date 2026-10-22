Concerti Bryan Adams 2027: date, biglietti e scaletta

Bryan Adams torna in Italia con Bare Bones Live, un tour teatrale annunciato il 20 ottobre 2026 che prevede otto concerti esclusivi tra il 28 gennaio e l’8 febbraio 2027. Lo show, prodotto da D’Alessandro e Galli, rappresenta una svolta rispetto alle grandi produzioni rock a cui il pubblico è abituato: niente scenografie imponenti né effetti speciali, solo la voce inconfondibile dell’artista canadese e la sua chitarra acustica.
Si tratta di un’esperienza intima e raccolta, pensata per valorizzare le canzoni nella loro dimensione più autentica e per creare un rapporto diretto con il pubblico nei teatri italiani.
Le date del tour in Italia: otto teatri, otto città
Bryan Adams attraverserà l’Italia con otto appuntamenti distribuiti tra Nord e Centro. I teatri scelti offrono una cornice perfetta per l’atmosfera raccolta del tour acustico.
Ecco il calendario completo:
- 28 gennaio 2027 – Torino – Teatro Colosseo
- 30 gennaio 2027 – Trento – Auditorium Santa Chiara
- 31 gennaio 2027 – Brescia – Teatro Clerici
- 2 febbraio 2027 – Trieste – Politeama Rossetti
- 3 febbraio 2027 – Roma – Teatro Brancaccio
- 5 febbraio 2027 – Padova – GranTeatro Geox
- 7 febbraio 2027 – Bologna – Teatro EuropAuditorium
- 8 febbraio 2027 – Firenze – Teatro del Maggio Fiorentino
La distribuzione geografica permette ai fan di diverse regioni di scegliere la tappa più comoda. Ogni location garantisce una visuale ottimale e un’acustica studiata per valorizzare la dimensione intima dello show.
I biglietti e la prevendita: come ottenere il codice e quando comprare
La prevendita esclusiva Virgin Radio parte giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 10:00 e termina venerdì 23 ottobre alle ore 11:59. Per accedere è necessario registrarsi sul sito di Virgin Radio, effettuare il login e richiedere il codice alfanumerico personale nell’apposita sezione disponibile dalle 10:00 del 22 ottobre.
Una volta ottenuto il codice, basta cliccare sul link fornito oppure inserirlo manualmente su ticketone.it/virginradio entro la scadenza.
La vendita generale aprirà invece venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 12:00 su www.ticketone.it, dove sarà possibile acquistare i biglietti senza codice promozionale.
Ogni account registrato può comprare al massimo quattro biglietti. La disponibilità è limitata, quindi conviene agire rapidamente.
Per la data di Bologna sono disponibili indicazioni di prezzo: Poltronissima a 138 euro, Platea a 115 euro e Balconata a 92 euro. I prezzi possono variare in base alla città, al settore e alle commissioni di vendita applicate. Si consiglia di verificare il costo finale sulla pagina dell’evento prima di procedere con l’acquisto.
La possibile scaletta: i classici in versione acustica
La scaletta ufficiale del tour italiano 2027 non è ancora stata resa pubblica. Tuttavia, basandosi sui repertori passati di Bare Bones e sui recenti concerti acustici di Bryan Adams, è possibile tracciare un elenco indicativo dei brani che potrebbero animare le otto serate italiane. L’ordine e la presenza dei brani potrebbero variare di sera in sera.
- Back to You
- Here I Am
- Cuts Like a Knife
- Summer of ’69
- Heaven
- Straight From the Heart
- Have You Ever Really Loved a Woman?
- Please Forgive Me
- Let’s Make a Night to Remember
- (Everything I Do) I Do It for You
- It’s Only Love
- When You’re Gone
- I Finally Found Someone
- Cloud Number Nine
- Walk on By
- All for Love
- The Right Place
- The Only Thing That Looks Good on Me Is You
- Somebody
- You’ve Been a Friend to Me
- I’m Ready
- Can’t Stop This Thing We Started
La lista comprende i classici più attesi, dalle ballate immortali agli evergreen rock, tutti riarrangiati in chiave acustica per valorizzare melodia e testo.
Il progetto Bare Bones: perché questo formato piace ai fan
L’idea alla base di Bare Bones Live è riportare le canzoni alla loro dimensione più autentica: niente scenografie elaborate, niente effetti speciali, solo voce e chitarra. Questo approccio essenziale permette di valorizzare ogni parola, ogni melodia, ogni sfumatura emotiva che spesso si perde nelle grandi produzioni.
Il formato teatrale amplifica ulteriormente l’esperienza: la vicinanza tra palco e platea crea un incontro diretto tra Bryan Adams e il pubblico, trasformando ogni concerto in un momento irripetibile. Per i fan rappresenta l’opportunità di riscoprire oltre quattro decenni di musica in una chiave nuova, più intima e personale.
La carriera in breve: dagli anni Ottanta ai successi globali
Bryan Adams è nato il 5 novembre 1959 in Canada e si è affermato come cantante, autore e chitarrista, costruendo una carriera che attraversa oltre quattro decenni. Il suo sound rock melodico si è consolidato con album come Reckless e Waking Up the Neighbours, mentre raccolte come So Far So Good e 18 til I Die hanno segnato tappe fondamentali nella discografia internazionale.
Fonte immagine: Rayo