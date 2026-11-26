Ben Harper and The Innocent Criminals tornano in Italia per quattro concerti tra il 9 e il 13 luglio 2027. Dopo le tournée del 2025 e del 2026, il cantautore californiano conferma il suo legame con il pubblico italiano attraverso altrettanti appuntamenti estivi distribuiti tra Bari, Santa Sofia, Bergamo e Genova.

La data di apertura, il 9 luglio alla Fiera del Levante di Bari, vedrà Mannarino come co-headliner nell’ambito del Locus Festival. Virgin Radio è stata annunciata come radio ufficiale del tour italiano. Gli orari attualmente pubblicati dai rivenditori indicano l’apertura alle 21:00 per Bari, alle 20:00 per Santa Sofia, alle 21:30 per Bergamo e per Genova, ma potranno essere modificati dagli organizzatori.

Il tour estivo 2027 attraversa quattro città tra il 9 e il 13 luglio:

Venerdì 9 luglio 2027 – Bari , Locus Festival, Fiera del Levante, via di Maratona. Co-headliner: Mannarino. Apertura prevista alle 21:00.

, Locus Festival, Fiera del Levante, via di Maratona. Co-headliner: Mannarino. Apertura prevista alle 21:00. Sabato 10 luglio 2027 – Santa Sofia (FC) , all’aperto, Parco Fluviale, via Campoisola 40. Inizio indicato alle 20:00.

, all’aperto, Parco Fluviale, via Campoisola 40. Inizio indicato alle 20:00. Domenica 11 luglio 2027 – Bergamo , Lazzaretto Estate, via del Lazzaretto. Spettacolo previsto alle 21:30.

, Lazzaretto Estate, via del Lazzaretto. Spettacolo previsto alle 21:30. Martedì 13 luglio 2027 – Genova, Altraonda Festival, Porto Antico. Apertura porte indicata alle 21:30.

La tappa di Bari vedrà Ben Harper and The Innocent Criminals condividere il palco con Mannarino, in una serata che si annuncia tra le più attese dell’estate. Gli orari possono subire variazioni da parte degli organizzatori e vanno verificati sui biglietti acquistati o sui canali ufficiali di ciascun festival.

I biglietti e i prezzi: canali, orari e costi

La vendita dei biglietti è fissata per le 10:00 di venerdì 20 novembre 2026. I canali ufficiali per l’acquisto sono TicketOne, disponibile per tutte e quattro le date, Vivaticket e Ticketmaster, indicati tra i rivenditori del tour, e Dice, attivo per la data di Bari.

I prezzi comunicati sono i seguenti:

Bari, Santa Sofia, Genova: posto unico in piedi a 50 euro più diritti di prevendita.

posto unico in piedi a 50 euro più diritti di prevendita. Bergamo: biglietti suddivisi per settore con prevendita inclusa: primo settore 89 euro, secondo 79 euro, terzo 75 euro, quarto 69 euro, quinto 59 euro.

La radio ufficiale del tour italiano è Virgin Radio.

I diritti di prevendita e le eventuali commissioni variano in base al rivenditore scelto. Per chi acquista conviene verificare disponibilità, condizioni di rimborso e trasferibilità del biglietto, oltre a considerare tempistiche e budget. Gli aggiornamenti vanno sempre controllati sui siti ufficiali degli organizzatori e dei rivenditori.

La possibile scaletta: successi, novità e cover

La scaletta ufficiale per i quattro concerti italiani non è ancora stata pubblicata. Tuttavia, è possibile ipotizzare un repertorio basato sui concerti recenti e sul catalogo dell’artista, che alterna classici, brani recenti e qualche cover.

Tra i titoli che potrebbero comparire figurano:

Diamonds on the Inside

Burn One Down

With My Own Two Hands

Steal My Kisses

Waiting on an Angel

Non mancherebbero probabilmente tracce da Wide Open Light (2023) e Bloodline Maintenance (2022), oltre alla recente Before the Rain Dried (2025), dedicata al collaboratore Michael “The Warden” Ward.

Una presenza significativa potrebbe essere la rilettura di Who Is He (And What Is He to You?) di Bill Withers, pubblicata nel novembre 2026 per un progetto benefico.

La composizione può variare da una data all’altra: il live con gli Innocent Criminals si muove tra momenti acustici ed elettrici, attraversando folk, blues, soul e rock con improvvisazioni e riarrangiamenti. Per conoscere la scaletta definitiva sarà necessario attendere le prime serate del tour.

L’ultimo album e le uscite recenti

L’attività discografica recente di Ben Harper comprende Wide Open Light, pubblicato nel 2023 da Chrysalis Records, che include il brano Yard Sale realizzato insieme a Jack Johnson. L’album propone sonorità personali e riflessive, in linea con il percorso dell’artista.

Nel 2022 era uscito Bloodline Maintenance, caratterizzato da influenze soul, blues e funk e da testi legati alla memoria e alla storia familiare. Nel maggio 2025 Harper ha pubblicato Before the Rain Dried, composizione dedicata a Michael “The Warden” Ward.

L’11 novembre 2026 è stata diffusa una rilettura di Who Is He (And What Is He to You?) di Bill Withers, realizzata per un progetto benefico. Questi brani potrebbero figurare nella scaletta dei concerti italiani.

La carriera e lo stile tra folk, rock e soul

Ben Harper è un cantautore e polistrumentista attivo da oltre trent’anni. La sua musica attraversa folk, blues, soul, rock, reggae, funk e gospel, con una particolare attenzione alla dimensione dal vivo.

Gli Innocent Criminals rappresentano uno dei capitoli centrali del suo percorso concertistico, caratterizzato da alternanza tra momenti acustici e improvvisazioni. Harper ha collaborato con artisti come Mavis Staples, Taj Mahal, Jack Johnson e Keith Richards. Ha condiviso il palco con Pearl Jam, Paul McCartney e Bruce Springsteen.