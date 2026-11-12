Concerti Subsonica 2027: date, biglietti e scaletta

L’11 novembre 2026 i Subsonica hanno annunciato il ritorno nei teatri dopo circa 15 anni dall’ultima volta. Il tour Subsonica a teatro, prodotto da Live Nation, toccherà 12 città italiane nel marzo 2027, partendo da Genova l’8 marzo e chiudendo con la data conclusiva a Torino il 31 marzo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso celebrativo dei 30 anni di carriera della band torinese, iniziato con il progetto Cieli su Torino 96-26, proseguito con l’album Terre Rare e il tour estivo Terre Rare 96-26.

Lo spettacolo è stato progettato appositamente per gli spazi teatrali e si articolerà in tre sezioni: una parte acustica, con brani ripensati in chiave essenziale accompagnati da racconti e aneddoti sulla loro gestazione; una sezione elettrica, che riporterà sul palco l’energia live che caratterizza la band; una chiusura clubbing, dedicata alla dimensione elettronica e da dancefloor in un contesto inedito per questo formato.

La scaletta attraverserà trent’anni di musica, includendo i classici più rappresentativi, brani recenti e canzoni raramente eseguite dal vivo.

Il calendario del tour teatrale attraversa l’Italia con dodici appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese. Di seguito tutte le date confermate:

8 marzo 2027 – Genova – Politeama Genovese

– Genova – Politeama Genovese 11 marzo 2027 – Roma – Auditorium Conciliazione

– Roma – Auditorium Conciliazione 13 marzo 2027 – Piacenza – Teatro Politeama

– Piacenza – Teatro Politeama 16 marzo 2027 – Bologna – EuropAuditorium

– Bologna – EuropAuditorium 19 marzo 2027 – Varese – Teatro Intred

– Varese – Teatro Intred 22 marzo 2027 – Napoli – Teatro Augusteo

– Napoli – Teatro Augusteo 23 marzo 2027 – Avellino – Teatro Carlo Gesualdo

– Avellino – Teatro Carlo Gesualdo 25 marzo 2027 – Bergamo – ChorusLife Arena

– Bergamo – ChorusLife Arena 26 marzo 2027 – Venezia – Teatro Malibran

– Venezia – Teatro Malibran 27 marzo 2027 – Trieste – Politeama Rossetti

– Trieste – Politeama Rossetti 30 marzo 2027 – Milano – Teatro degli Arcimboldi

– Milano – Teatro degli Arcimboldi 31 marzo 2027 – Torino – Teatro Colosseo

La tournée si apre a Genova e si conclude nel capoluogo piemontese, città natale della band, con un ritorno simbolico che chiude questo nuovo capitolo live.

I biglietti: prevendite e canali ufficiali

I biglietti per Subsonica a teatro sono disponibili attraverso fasi scaglionate. Chi è iscritto alla newsletter ufficiale della band ha già avuto accesso alla prevendita riservata al momento dell’annuncio.

Da giovedì 12 novembre 2026 alle ore 11:00 parte la prevendita My Live Nation, mentre la vendita generale si apre venerdì 13 novembre 2026 sempre alle 11:00.

Gli acquisti vanno effettuati esclusivamente sui canali ufficiali: il sito Live Nation e i principali circuiti autorizzati come TicketOne. I prezzi non sono ancora stati comunicati e potrebbero variare in base al teatro e al settore.

Prima di concludere l’acquisto, è utile verificare sulla pagina del singolo evento eventuali limiti di disponibilità o restrizioni sul numero massimo di biglietti acquistabili per garantire a tutti l’accesso.

La possibile scaletta del tour

Al momento dell’annuncio la band non ha diffuso una scaletta ufficiale. Tuttavia, sulla base della tracklist di Terre Rare e dei brani storici più rappresentativi, è possibile immaginare una selezione che alternerà nuovi pezzi e classici lungo l’arco dello spettacolo.

Tra i titoli che potrebbero risuonare nei teatri figurano:

Al confine

Straniero

Teorie

Radio Mogadiscio

Rifugio

Ghibli

Grida

Transumanesimo

Jinn

Alisei

Il tempo in me

Terre Rare

Nuova ossessione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Colpo di pistola

Pugno di sabbia

Eden

La glaciazione

Preso blu

L’ultimo album Terre Rare

Il 20 marzo 2026 i Subsonica hanno pubblicato Terre Rare, il loro undicesimo album in studio per Epic Records e Sony Music Italy. Il disco raccoglie 12 brani per una durata complessiva di circa 52 minuti e rappresenta il punto di partenza del nuovo capitolo live della band.

Tra i brani anticipatori figurano Radio Mogadiscio, Il tempo in me e Straniero, quest’ultimo realizzato in collaborazione con TÄRA. L’album esplora temi legati al viaggio e all’apertura verso nuove geografie sonore, con strumenti scoperti durante un viaggio in Marocco che hanno arricchito la palette timbrica del gruppo.

La struttura dello show teatrale rispecchia proprio l’estetica di Terre Rare: la dimensione acustica valorizza testi e melodie, quella elettrica restituisce l’energia che da sempre caratterizza i live della band, mentre la sezione clubbing richiama la matrice elettronica e da dancefloor che attraversa tutta la discografia torinese.

La storia della band torinese

I Subsonica nascono a Torino nel 1996, incrociando rock, elettronica, pop e cultura club in un linguaggio che ha ridefinito la scena italiana. La formazione attuale comprende Samuel Romano, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, entrato nel gruppo nel 1999 al posto di Pierfunk.

L’esordio avviene nel 1997 con l’album omonimo Subsonica, seguito da lavori fondamentali come Microchip emozionale (1999) e Amorematico (2002), che consolidano l’identità della band. Nel 2024 esce Realtà aumentata, decimo album in studio.

Il 2026 segna il trentennale di carriera, celebrato con il progetto Cieli su Torino 96-26: concerti speciali, iniziative e una mostra alle OGR di Torino testimoniano l’impatto culturale del gruppo e il suo continuo rinnovamento artistico.