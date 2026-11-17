Firenze Rocks 2027 si svolgerà dal 25 al 27 giugno presso la Visarno Arena di Firenze, confermandosi come uno dei principali appuntamenti del rock internazionale in Italia. La manifestazione si articola su tre giornate consecutive, ciascuna dedicata a specifici protagonisti della scena musicale.

Venerdì 25 giugno vedranno protagonisti i Foo Fighters, che toccheranno il capoluogo toscano nell’ambito del Take Cover Tour 2027. Sabato 26 giugno toccherà agli Evanescence salire sul palco principale, portando il loro sound caratteristico che ha segnato la scena rock degli ultimi vent’anni.

Domenica 27 giugno chiuderà l’edizione con una doppia testa di cartellone: Placebo e Faith No More condivideranno gli onori della serata conclusiva.

Il festival conferma la sua formula vincente, alternando grandi nomi affermati e realtà emergenti della nuova scena. Questa struttura garantisce tre serate con identità musicali distinte, rispondendo ai diversi gusti degli appassionati di rock nelle sue molteplici sfaccettature.

Le modalità di acquisto: prevendita Mastercard e vendita generale

L’accesso ai biglietti per Firenze Rocks 2027 segue un calendario preciso su due canali distinti. Chi possiede una carta Mastercard potrà anticipare l’acquisto attraverso la prevendita esclusiva in partenza dalle ore 10:00 di mercoledì 18 novembre sulla piattaforma www.priceless.com, dedicata ai clienti del circuito.

Per tutti gli altri, la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 20 novembre sul sito ufficiale www.firenzerocks.it. In entrambi i casi saranno disponibili tre tipologie di titolo d’accesso: biglietti giornalieri per singole date, abbonamenti per tutti e tre i giorni del festival e pacchetti dedicati.

La finestra di due giorni tra le due aperture permette agli utenti Mastercard di assicurarsi i posti prima dell’accesso libero, strategia collaudata per eventi di grande richiamo.

I set attesi: apertura Foo Fighters con Queens of the Stone Age, serata Evanescence, finale Placebo e Faith No More

Il 25 giugno i Foo Fighters – formati da Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee e Ilan Rubin – inaugureranno Firenze Rocks 2027 nell’ambito del Take Cover Tour 2027, tornando nella città toscana dopo l’esibizione del 2018. Ad aprire il concerto saranno i Queens of the Stone Age, la band stoner rock guidata da Josh Homme che ha pubblicato il nuovo album “Perfect” lo scorso 30 ottobre, affiancati dai Fat Dog, progetto che fonde post-punk, elettronica e techno.

La serata del 26 giugno vedrà protagonisti gli Evanescence, la formazione capitanata da Amy Lee, che porterà sul palco successi come “Bring Me to Life” e “My Immortal“, brani divenuti emblematici del rock alternativo degli anni Duemila.

Il 27 giugno chiuderanno l’edizione due band storiche: i Placebo, guidati da Brian Molko e reduci da un tour senza cellulari che li ha portati all’Unipol Forum di Milano il 6 novembre scorso, e i Faith No More, con Mike Patton – artista legato all’Italia, dove ha vissuto e inciso un album in italiano – simbolo di contaminazione tra metal, funk, punk, hip hop e sperimentazione tra anni Ottanta e Novanta.

La cornice del festival: numeri e storia recente

Firenze Rocks ha tagliato quest’anno il traguardo del milione di biglietti venduti dalla sua nascita nel 2017, consolidandosi come uno degli appuntamenti fissi dell’estate musicale italiana. Nel corso delle sue edizioni, la Visarno Arena ha ospitato sul proprio palco artisti di calibro mondiale tra cui Green Day, Metallica, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e The Cure.

Questo track record attesta la capacità del festival di attrarre le più grandi band internazionali del rock nelle sue diverse sfaccettature, garantendo al pubblico italiano un evento di qualità.