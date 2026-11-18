Paris Jackson, classe 1998 e nata a Los Angeles, farà tappa ai Magazzini Generali di Milano il 5 aprile 2027 con il “Happiest Day Of My Life Tour”. Il concerto si inserisce nella tournée internazionale che presenterà il suo secondo album solista, partendo dagli Stati Uniti l’8 febbraio 2027 per poi proseguire nel Regno Unito e in Europa.

La tappa milanese rappresenta un’occasione per il pubblico italiano di assistere dal vivo alla proposta musicale della cantautrice ventottenne, figlia di Michael Jackson. Il tour prende il nome dall’album pubblicato lo scorso 21 agosto e segna il ritorno dell’artista sui palchi europei a sei anni dall’esordio discografico.

La location dei Magazzini Generali conferma la dimensione intima del progetto, coerente con il sound indie rock e alternative che caratterizza il suo percorso musicale.

L’album Happiest Day Of My Life: suono e riferimenti

Uscito il 21 agosto, Happiest Day Of My Life rappresenta il secondo lavoro da solista di Paris Jackson, pubblicato a sei anni di distanza dall’esordio discografico con Wilted. L’album segna una tappa importante nel percorso artistico della cantautrice e chitarrista, confermando una direzione sonora nettamente distante dal background musicale paterno.

Il sound dell’album si muove tra indie rock, folk e alternative rock, con evidenti riferimenti al grunge anni ’90 e ai Nirvana. Queste influenze definiscono un’identità musicale autonoma, lontana dal pop e dall’R&B che hanno reso celebre Michael Jackson.

La scelta di abbracciare sonorità alternative sottolinea la volontà di costruire un percorso personale nel panorama musicale contemporaneo, mantenendo coerenza con le radici stilistiche già esplorate nel primo disco.

La tournée internazionale prende il nome proprio da questo album e ne costituisce la presentazione ufficiale al pubblico di Stati Uniti, Regno Unito ed Europa.

Le vicende legali sull’eredità: il contenzioso

Tra fine ottobre e inizio novembre 2026, Paris Jackson ha avviato a Los Angeles due iniziative legali contro John Branca, esecutore testamentario del patrimonio di Michael Jackson. L’artista contesta i compensi richiesti da Branca, pari a quasi 110 milioni di dollari, e chiede il trasferimento di 600 milioni di dollari nel trust familiare destinato a lei e ai fratelli Prince e Bigi.

Secondo Paris, il fondo non sarebbe stato adeguatamente finanziato a oltre diciassette anni dalla scomparsa del padre.

I rappresentanti dell’eredità hanno risposto contestando la ricostruzione: sostengono di aver già distribuito oltre 200 milioni di dollari a beneficio degli eredi. Il procedimento è attualmente in corso e ha riportato l’attenzione mediatica sulla famiglia Jackson, intrecciando la dimensione privata con il profilo pubblico dell’artista. La vicenda non ha comunque interferito con l’agenda del tour europeo, che procede secondo il calendario annunciato.