Il 23 novembre 2026 è stato annunciato Roger Waters Presents Legacy, progetto che arriverà in Italia a novembre 2027. L’iniziativa è presentata e supervisionata da Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, ma non sarà lui a salire sul palco: l’esecuzione dal vivo è affidata alla Harry Waters Band, formazione internazionale composta da dieci musicisti e accompagnata da una produzione visiva in alta definizione.

Il concept dello spettacolo è sintetizzato dalla formula The Father’s Legacy, The Son’s Band, l’eredità del padre affidata alla band del figlio. Il repertorio si concentra sul periodo 1971-1979 dei Pink Floyd, considerato l’epoca d’oro del gruppo, con brani tratti da The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall.

Roger Waters ha dichiarato: «Mio figlio Harry ha messo insieme una grande band e uno spettacolo che il prossimo anno porterà in tour per rendere omaggio alla musica dell’epoca d’oro dei Pink Floyd».

Il tour italiano di Roger Waters Presents Legacy toccherà cinque città nel novembre 2027. Le tappe confermate sono:

15 novembre 2027 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

– Milano, Teatro degli Arcimboldi 16 novembre 2027 – Brescia, GranTeatro Clerici

– Brescia, GranTeatro Clerici 17 novembre 2027 – Padova, Gran Teatro Geox

– Padova, Gran Teatro Geox 19 novembre 2027 – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 20 novembre 2027 – Napoli, Teatro Palapartenope

Il promoter nazionale D’Alessandro e Galli indica l’inizio degli spettacoli alle ore 21:00. Tuttavia, è consigliabile verificare l’orario aggiornato sulla pagina ufficiale del singolo evento, poiché potrebbero esserci variazioni tra le diverse location.

I biglietti: quando escono e come acquistarli

I biglietti per le cinque date italiane di Roger Waters Presents Legacy saranno in vendita da mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 11:00 attraverso il circuito ufficiale TicketOne.

Al momento dell’annuncio i prezzi non sono ancora stati comunicati dall’organizzatore. Nelle pagine TicketOne è già visibile almeno un’opzione denominata Roger Waters Legacy PACKAGE, prevista per la data di Milano, che include l’accesso esclusivo al soundcheck prima dello spettacolo. I dettagli completi di questo pacchetto e il suo costo saranno resi noti al momento dell’apertura delle vendite.

Prima di procedere all’acquisto è importante controllare il prezzo finale, i diritti di prevendita applicati e le condizioni specifiche di ciascun pacchetto direttamente sul circuito autorizzato, per evitare sorprese e pianificare il budget in modo consapevole.

La possibile scaletta: i classici attesi

Al momento la scaletta completa non è ancora stata resa ufficiale. Il progetto ha però confermato che il repertorio si concentrerà su quattro pietre miliari della discografia dei Pink Floyd: The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) e The Wall (1979). Si tratta del periodo compreso tra il 1971 e il 1979, considerato l’epoca d’oro del gruppo.

Sulla base degli album annunciati è possibile immaginare un elenco dei brani che potrebbero essere eseguiti dal vivo:

Speak to Me

Breathe

Time

Money

Us and Them

Brain Damage

Eclipse

Shine On You Crazy Diamond

Wish You Were Here

Dogs

Pigs (Three Different Ones)

Another Brick in the Wall, Part 2

Comfortably Numb

Si ricorda che questa è una previsione basata sui dischi indicati e non costituisce una scaletta definitiva. Per conoscere con certezza quali canzoni verranno eseguite sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali più vicine alla data dello spettacolo.

La band di Harry Waters e la selezione della voce

Harry Waters guiderà la formazione sul palco nel ruolo di musicista e direttore artistico, occupandosi dell’esecuzione dal vivo del repertorio paterno. Per trovare la voce in grado di interpretare le parti associate a Roger Waters è stata organizzata una selezione aperta su scala internazionale.

Le candidature pervenute sono state quasi 3.000, provenienti da tutto il mondo. Harry Waters ha seguito personalmente il processo di scelta, ascoltando le proposte e riducendo progressivamente il campo a 40 finalisti. Successivamente, la rosa si è ristretta a otto candidati per le audizioni conclusive.

Il ruolo è stato assegnato a Clifton David Broadbridge, cantante canadese con base a Nashville, già impegnato in progetti dedicati alla riproposizione dal vivo dei grandi album rock con Classic Albums Live. All’interno della formazione figurano anche i musicisti italiani Edoardo Scordo e Antonello Pudva.

Il contesto dei grandi album dei Pink Floyd

Roger Waters è nato il 6 settembre 1943 ed è stato tra i fondatori dei Pink Floyd, gruppo che ha ridefinito il rapporto tra rock, sperimentazione e costruzione concettuale dell’album. Dopo l’uscita di Syd Barrett, Waters assunse un ruolo sempre più centrale nella scrittura dei testi e nell’architettura degli album che hanno segnato la stagione più importante del gruppo.

I quattro dischi al centro di Legacy appartengono al periodo 1971-1979 e rappresentano vertici assoluti della musica contemporanea. The Wall, in particolare, fu concepito come opera totale che comprendeva album doppio, spettacolo teatrale e film, confermando la forte componente visiva e narrativa associata al suono dei Pink Floyd.

Waters lasciò il gruppo nel 1985, avviando una carriera solista. Oggi presenta e supervisiona Legacy, ma non partecipa al tour come interprete: l’eredità artistica passa dalla visione del padre all’esecuzione della band del figlio.