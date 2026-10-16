Concerti Francesco De Gregori 2027: date, biglietti e scaletta

Francesco De Gregori pubblica domani, venerdì 16 ottobre 2026, il nuovo album dal vivo «Nevergreen (Perfette sconosciute)», disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile. Il disco nasce dalle registrazioni dei venti concerti tenuti al Teatro Out Off di Milano tra il 29 ottobre e il 23 novembre 2024, dove il cantautore ha scelto di portare in scena soprattutto le canzoni meno frequentate delle sue scalette, affiancandole ad alcuni brani più conosciuti.

L’album è pubblicato da Caravan e Friends & Partners e distribuito da Sony Music Italy.

Dal progetto è nato anche il film documentario «Francesco De Gregori. Nevergreen», diretto da Stefano Pistolini e presentato alla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, poi distribuito nei cinema italiani da Nexo Studios.

Prima del tour nazionale previsto per il 2027, il progetto torna dal vivo questo autunno con due residenze teatrali a Roma e Milano, seguite da diciotto appuntamenti nei principali teatri italiani.

Prima della tournée nazionale, il progetto farà tappa in due città con residenze teatrali. A Roma, De Gregori sarà al Teatro Sala Umberto dal 27 ottobre al 15 novembre 2026 per 15 concerti. Seguirà Milano, dove tornerà al Teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre 2026 per 20 serate.

Le prevendite sono disponibili su TicketOne. Gli spettacoli in teatri di dimensioni contenute favoriscono un rapporto diretto con il pubblico, mentre le scalette cambiano ogni sera alternando rarità e successi.

Il progetto Nevergreen approda per la prima volta in tournée nazionale tra marzo e aprile 2027, toccando diciotto teatri da nord a sud. L’apertura è fissata per il 1° marzo al Teatro Carlo Felice di Genova; seguono Parma il 2 marzo, Udine al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 4 marzo, Cremona al Teatro Ponchielli il 7 marzo, Brescia al Teatro Clerici il 10 marzo e Padova l’11 marzo.

Il calendario prosegue con Torino al Teatro Colosseo il 14 marzo, Mantova il 19 marzo, Legnano al Teatro Galleria il 21 marzo, Bergamo alla ChorusLife Arena il 23 marzo e Bologna il 25 marzo.

Ad aprile il tour si sposta al centro-sud: Assisi al Teatro Lyrick il 3 aprile, Napoli al Teatro Augusteo il 6 aprile, Avellino il 9 aprile, Bari il 15 aprile e Firenze al Teatro Verdi il 20 aprile. Gli ultimi due appuntamenti sono previsti per Milano al Teatro Arcimboldi il 27 aprile e Ancona al Teatro delle Muse il 30 aprile, chiusura del calendario.

Gli orari e la disponibilità dei posti variano in base alla singola location. Sul palco De Gregori sarà accompagnato dalla band storica: Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Primiano Di Biase alla direzione artistica e agli strumenti di tastiera, Carlo Gaudiello a piano e tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle a pedal steel guitar e mandolino, Simone Talone alla batteria e percussioni, le coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

I biglietti e i prezzi: dove acquistare e quanto costano

TicketOne rappresenta il canale principale per l’acquisto dei biglietti, mentre alcuni teatri hanno attivato anche la propria biglietteria o circuiti alternativi. I prezzi variano in base alla città, al settore scelto e alla posizione all’interno del teatro.

Per le date di Bergamo, Assisi e Firenze i biglietti hanno un costo indicativo compreso tra 59 e 95 euro, a cui si aggiungono eventuali commissioni di prevendita. A Cremona il Teatro Ponchielli ha comunicato prezzi tra 56,52 e 82,61 euro più prevendita, mentre per alcuni appuntamenti di Roma la piattaforma TicketOne indica tariffe a partire da 115 euro.

È consigliabile verificare sempre la pagina ufficiale dell’evento prima dell’acquisto: tariffe, disponibilità e commissioni possono cambiare, e i posti nei teatri sono limitati.

La possibile scaletta: i brani di Nevergreen

La tracklist ufficiale dell’album costituisce il riferimento più attendibile per capire quali canzoni ascolterete durante i concerti. Il disco comprende 17 brani che riflettono l’anima del progetto:

Sento il fischio del vapore

Cose

A Pa’

Numeri da scaricare

I muscoli del capitano

L’uccisione di Babbo Natale

I matti

Vai in Africa

Celestino!

San Lorenzo

Baci da Pompei

Compagni di viaggio

La ragazza e la miniera

Due zingari

Ragazza del ’95

Stelutis Alpinis

Deriva

Everybody’s Talkin’

Quest’ultimo brano presenta la partecipazione di Zucchero secondo lo store Sony.

Tuttavia, la scaletta non deve essere considerata definitiva. Il format Nevergreen prevede cambiamenti tra una serata e l’altra, con spazio per brani meno conosciuti e variazioni nell’ordine di esecuzione. Ogni concerto diventa così un’esperienza unica.

L’ultimo album: uscita, formati e film

Il disco Nevergreen (Perfette sconosciute) esce il 16 ottobre 2026 e raccoglie le registrazioni dei concerti tenuti al Teatro Out Off di Milano tra il 29 ottobre e il 23 novembre 2024. L’album è pubblicato da Caravan e Friends & Partners con distribuzione Sony Music Italy ed è disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile.

Il progetto ha ispirato anche il film documentario Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini e presentato all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha documentato l’esperienza teatrale raccolta. Nexo Studios ha distribuito la pellicola nei cinema italiani, permettendo al pubblico di rivivere l’atmosfera intima delle serate milanesi.

La biografia in breve: dagli esordi ai progetti recenti

Francesco De Gregori, nato a Roma nel 1951, ha cominciato a esibirsi nei primi anni Settanta al Folkstudio. L’esordio discografico con Antonello Venditti è arrivato nel 1972 con Theorius Campus; seguirono Alice non lo sa (1973), Rimmel (1975) e Bufalo Bill (1976).

Tra le collaborazioni più note figurano quelle con Fabrizio De André, Lucio Dalla e Ron. I progetti più recenti includono Amore e furto, Sotto il vulcano e Pastiche (2024), realizzato con Checco Zalone.

Fonte immagine: Virgilio Sapere