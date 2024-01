Concorsi Scuola 2024: domande chiuse, nessuna proroga. In attesa della prova scritta

Il termine per inviare le domande di partecipazione ai concorsi scuola 2024 è scaduto alle 23:59 del 9 gennaio, senza possibilità di proroga. Questa scadenza segna l’inizio di una nuova fase per migliaia di aspiranti docenti, che ora si concentrano sulla preparazione per la prove scritta.

Il concorso, che si svolgerà su base regionale, prevede una prova scritta computer-based valida per tutte le classi di concorso e tipologie di posto. La durata della prova è di 100 minuti, durante i quali i candidati dovranno rispondere a 50 quesiti a risposta multipla, suddivisi in ambito pedagogico, psicopedagogico, metodologico, conoscenza della lingua inglese al livello B2, e competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie​​.

Al momento, la data esatta delle prove scritte non è stata ancora pubblicata. Tuttavia, basandosi sulle tempistiche concorsuali ordinarie, è plausibile ipotizzare che le prove avranno luogo verso la fine di febbraio o l’inizio di marzo. Per conoscere la data ufficiale, è necessario attendere la pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero​​​. Quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, verrà pubblicato l’elenco delle sedi d’esame con la loro esatta ubicazione.

I candidati sono invitati a focalizzare la loro preparazione sui quesiti a risposta multipla, che hanno dimostrato essere una sfida significativa in passati concorsi. Nonostante l’ampio programma di preparazione e gli impegni scolastici, è fondamentale un approccio strategico allo studio per coprire efficacemente gli argomenti richiesti.