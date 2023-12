Concorsi Docenti: partecipazione aperta sia per infanzia/primaria che secondaria

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha recentemente pubblicato i bandi riguardanti il concorso docenti 2023 per l’infanzia/primaria e la secondaria di primo e secondo grado. Nei bandi sono contenute tutte le informazioni riguardanti sia la tempistica che le modalità di partecipazione ai concorsi.

Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi, è importante sottolineare che si può partecipare sia al concorso per la scuola dell’infanzia/primaria che a quello per la secondaria. Questo significa che i candidati non sono limitati a scegliere un solo percorso, ma possono aspirare a entrambi i ruoli. Si tratta infatti di due bandi distinti, e in più le prove scritte si svolgeranno in giornate diverse.

Per le scuole secondarie, è consentito partecipare a un massimo di una classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado e a una per la scuola secondaria di secondo grado, oltre ai posti disponibili per il sostegno. Tuttavia, oltre a questo vincolo, in teoria è possibile candidarsi per quattro procedure distinte nella scuola secondaria e altre quattro nelle scuole dell’infanzia e primaria, a condizione di possedere i titoli di studio richiesti per ciascuna di esse.

Riguardo ai posti, ne sono stati messi a disposizione circa 30mila per questi due bandi. La distribuzione specifica include 9.641 posti per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria​​ e 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado.

I bandi di concorso, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riguardano la fase transitoria, prevista fino al 31 dicembre 2024, che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, delineato nel D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023).

Le novità introdotte dal MIM rappresentano un passo importante verso la modernizzazione del sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia. Con l’apertura di nuove opportunità e la chiarezza delle regole, si prevede un aumento della partecipazione ai concorsi docenti nel prossimo anno. Per coloro che aspirano a diventare insegnanti, è il momento di prepararsi per le sfide e le opportunità che si presenteranno nel 2024.