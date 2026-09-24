Consiglio di Stato, studenti con disabilità hanno diritto al trasferimento in sovrannumero

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto agli studenti con disabilità che superano i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato il diritto al trasferimento in sovrannumero verso una sede universitaria più vicina e adeguata alle loro esigenze di cura e assistenza. La pronuncia interviene nei casi in cui i candidati idonei vengono assegnati a sedi distanti o logisticamente incompatibili con i loro bisogni personali.

La decisione riguarda corsi come Medicina e Chirurgia e pone al centro la tutela della salute e l’accessibilità all’istruzione superiore. Il trasferimento in sovrannumero consente di superare i vincoli numerici stabiliti per ciascuna sede, garantendo che le esigenze di cura non costituiscano un ostacolo al diritto allo studio.

La misura risponde all’esigenza di garantire condizioni concrete di inclusione universitaria, eliminando situazioni in cui gli studenti con disabilità si trovavano costretti a scegliere tra la rinuncia agli studi o l’iscrizione in atenei privi dei necessari supporti logistico-assistenziali.

La portata della decisione sui corsi a numero programmato

La pronuncia del Consiglio di Stato stabilisce un principio applicabile all’intero sistema dei corsi a numero programmato, non limitandosi al solo caso di Medicina e Chirurgia. Gli studenti con disabilità che superano i test d’ammissione possono ora ottenere l’inserimento in sovrannumero presso sedi compatibili con le proprie esigenze, superando il vincolo rigido dei posti disponibili.

Fino a oggi, gli scorrimenti delle graduatorie nazionali costringevano spesso questi candidati a scegliere tra la rinuncia agli studi o l’iscrizione in atenei privi dei necessari supporti logistici e assistenziali. Il meccanismo di assegnazione penalizzava l’accesso effettivo all’istruzione universitaria, creando ostacoli incompatibili con il diritto allo studio e alla tutela della salute.

La decisione ribalta questo schema, ponendo al centro l’accessibilità concreta e il dovere di garanzia degli atenei. L’inserimento in sovrannumero diventa così lo strumento per assicurare che l’idoneità ai test si traduca in un’effettiva possibilità di frequenza, indipendentemente dalla capienza formale delle sedi più idonee.

Le condizioni per l’avvicinamento alla sede idonea e prossima

Il trasferimento in sovrannumero è riconosciuto agli studenti con disabilità che hanno superato i test di ammissione ai corsi a numero programmato ma sono stati assegnati a sedi universitarie incompatibili con le proprie esigenze personali. La pronuncia individua tre requisiti fondamentali per l’avvicinamento: l’idoneità della sede di destinazione a garantire supporti e servizi necessari, la prossimità geografica alla residenza dello studente e la compatibilità con le specifiche esigenze di cura e assistenza.

Il Consiglio di Stato stabilisce così un punto di equilibrio tra l’organizzazione degli atenei e i diritti individuali. La decisione impone alle università di valutare caso per caso la possibilità di accogliere studenti in sovrannumero quando la sede assegnata risulti distante o priva dei necessari supporti logistico-assistenziali, superando il vincolo formale dei posti disponibili in favore della tutela della salute e del diritto allo studio.

La vicenda che ha aperto il precedente e il ruolo dei garanti

La pronuncia del Consiglio di Stato trae origine dalla battaglia legale condotta dalla famiglia di una candidata napoletana. La giovane, dopo aver superato i test di ammissione, si era vista negare il trasferimento verso una sede universitaria compatibile con le proprie esigenze di cura e assistenza.

Di fronte ai dinieghi degli atenei, la famiglia ha scelto di non arrendersi, avviando un percorso giurisprudenziale che ha portato alla decisione dei giudici amministrativi. L’esito ha creato un precedente di primaria importanza per l’intero sistema universitario nazionale.

Il caso è stato seguito e sostenuto dal garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Napoli, Maurizio Bertolotto, e dal responsabile dello sportello Orienta studi del garante regionale della Campania, il professor Alessandro Pepino. Entrambi hanno sottolineato il valore della sentenza nel ribaltare uno schema che, fino ad oggi, costringeva gli studenti con disabilità a rinunciare agli studi o ad accettare sedi inadeguate.

Le ricadute su inclusione, salute e organizzazione degli atenei

La pronuncia del Consiglio di Stato segna un passo decisivo verso un’università concretamente inclusiva, capace di abbattere non solo le barriere architettoniche ma anche quelle burocratiche che limitano le aspirazioni formative dei giovani con disabilità. Il nuovo orientamento giurisprudenziale pone al centro la tutela della salute e il dovere di garanzia dell’accessibilità all’istruzione superiore, ribaltando lo schema precedente che costringeva gli studenti a scegliere tra rinuncia agli studi o trasferimento in sedi prive dei necessari supporti.

Gli atenei sono ora chiamati a riorganizzare i propri criteri, garantendo che le scelte logistico-assistenziali tengano conto delle esigenze individuali e valorizzino l’accesso effettivo alla formazione universitaria.