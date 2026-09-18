Classifica Shanghai 2026: oltre 40 atenei italiani tra i primi mille al mondo

Il Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, curato da ShanghaiRanking Consultancy, è riconosciuto come uno strumento di valutazione rigoroso nel panorama accademico mondiale. L’edizione corrente ha analizzato circa 2.000 università in oltre 100 nazioni, esaminando 57 discipline specifiche raggruppate in cinque macro-aree: Scienze Naturali, Ingegneria, Scienze della Vita, Scienze Mediche e Scienze Sociali.

La metodologia adotta criteri esclusivamente oggettivi e quantitativi. Gli indicatori considerati includono il numero di pubblicazioni sulle riviste internazionali più prestigiose come Nature e Science, l’impatto citazionale dei ricercatori, l’intensità delle collaborazioni internazionali e la presenza di accademici insigniti di premi di fama mondiale nel corpo docente.

Questo approccio quantitativo differenzia il GRAS dalle classifiche basate su sondaggi reputazionali e opinioni, offrendo una valutazione fondata su dati misurabili dell’eccellenza nella ricerca scientifica.

Le performance italiane nel quadro 2026

La classifica generale Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026 conferma oltre 40 atenei italiani tra i primi mille al mondo, con Sapienza Università di Roma che guida il gruppo nazionale al 153esimo posto globale. Seguono Padova, Bologna e Statale di Milano, consolidando la presenza italiana nel panorama accademico internazionale.

Il quadro cambia radicalmente quando si esaminano i risultati disaggregati per singola disciplina. Atenei che occupano posizioni medie nella graduatoria complessiva emergono come poli di eccellenza mondiale in settori specifici, ribaltando completamente la percezione iniziale.

Questa dinamica rivela la vera forza del sistema universitario italiano: la diffusione capillare di competenze verticali distribuite sul territorio nazionale, dove ogni istituzione coltiva tradizioni accademiche profonde in ambiti precisi.

Le eccellenze per materia: casi studio e piazzamenti

Le scienze naturali e agrarie

L’Università di Torino conquista il 50° posto mondiale in Scienze Agrarie, risultando prima in Italia. UniFi si colloca nella top 100 globale per Agrarie ed eccelle in Ecologia, Scienze Biologiche e Scienze della Terra. L’Alma Mater di Bologna figura tra le migliori università in Scienze della Terra, Geografia e Gestione delle Risorse Idriche, tutte discipline stabilmente nella top 75 mondiale.

L’ingegneria e l’informatica

Il Politecnico di Milano guida le classifiche in Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ingegneria Civile ed Edile, Elettronica, Meccanica e Aerospaziale, mantenendo solidi collegamenti con l’industria internazionale. Il Politecnico di Torino si conferma tra i vertici nazionali per rigore accademico.

L’Università della Calabria raggiunge il primo posto italiano in Computer Science and Engineering, certificando l’eccellenza nella ricerca informatica anche nel Meridione.

Le scienze della vita e mediche

L’Università di Bologna ottiene l’11° posto mondiale in Scienze Veterinarie, uno dei migliori piazzamenti italiani in una singola disciplina. Torino e Pisa mantengono posizioni solide in Veterinaria nella top 30 globale. L’Università di Firenze si colloca al 45° posto in Farmacia, risultando terza in Italia.

Milano-Bicocca, Padova e l’Università Cattolica del Sacro Cuore confermano standard elevati in Medicina Clinica e Chirurgia.

Le scienze sociali, l’economia e la pubblica amministrazione

Milano-Bicocca si posiziona nella fascia 51-75 in Public Administration e nella top 100 in Statistica. Bologna conquista il 37° posto mondiale in Public Administration e la fascia 51-75 in Giurisprudenza. Torino si attesta entro le prime 150 posizioni mondiali in Giurisprudenza e Business Administration.

La scelta dell’ateneo: uso pratico della classifica per l’orientamento

Affidarsi esclusivamente al prestigio generale di un ateneo può rivelarsi un errore strategico. Un’università con una posizione media nella classifica globale può ospitare un dipartimento di eccellenza mondiale nella disciplina che interessa allo studente.

I dati del GRAS 2026 vanno incrociati con le proprie inclinazioni personali, le ambizioni professionali e le opportunità del territorio. Studiare in un dipartimento collocato nella top 100 mondiale significa lavorare quotidianamente con docenti che pubblicano ricerca all’avanguardia, partecipare a progetti internazionali e accedere a laboratori finanziati.

Strumenti concreti per orientarsi includono la partecipazione agli Open Day, l’analisi dettagliata dei piani di studio e la verifica della presenza di programmi di Double Degree con università estere. La classifica Shanghai costituisce una mappa scientifica preziosa, ma la destinazione finale va tracciata seguendo le proprie passioni e i propri obiettivi di crescita.