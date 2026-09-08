Semestre Aperto 2026, medicina: smartphone e AI guidano lo studio anticipato degli studenti

Il Semestre Aperto 2026 è entrato nel vivo il 1° settembre con l’avvio delle lezioni di Fisica, Chimica e Biologia per gli studenti che puntano ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. L’analisi condotta da thefaculty, partner tecnologico di MOOD, rivela una preparazione sempre più anticipata: già a fine luglio oltre 11.000 studenti avevano iniziato a studiare, ben prima dell’inizio ufficiale delle lezioni.

Lo smartphone si conferma strumento dominante, scelto da più di 8 studenti su 10 per prepararsi. L’attività si concentra soprattutto nel pomeriggio, tra le 15 e le 18, con il picco massimo registrato intorno alle 17. Questa fruizione mobile consente di ottimizzare tempi e spazi, trasformando ogni momento libero in occasione di ripasso.

L’intelligenza artificiale si è ritagliata uno spazio importante nella routine di studio: più di uno studente su due utilizza strumenti come flashcard e quiz personalizzati per individuare errori e orientare il ripasso. Emerge un divario di genere nell’adozione dell’AI Coach di thefaculty: tra le liceali lo utilizza il 56%, contro il 44% dei coetanei; all’università il gap persiste, con il 53% delle studentesse rispetto al 47% degli studenti.

Il calendario delle simulazioni del semestre aperto

A partire dal 18 settembre gli studenti potranno affrontare le prime simulazioni online dedicate alle unità dei syllabus ministeriali, accedendo tramite l’app di thefaculty. Il percorso di allenamento si articola in tappe progressive: il 18 settembre copre le unità 1-2, il 2 ottobre si estende alle unità 1-2-3, il 16 ottobre arriva alla 1-2-3-4, il 30 ottobre include la 1-2-3-4-5 e il 13 novembre completa con la 1-2-3-4-5-6.

A partire dal 27 novembre le simulazioni affrontano il programma completo, così come quelle del 7 dicembre attive per 24 ore, del 21 e 28 dicembre concentrate su tre giorni consecutivi e dell’8 gennaio nuovamente disponibili per un’intera giornata. Questa sequenza consente di verificare passo dopo passo quanto appreso durante le lezioni, mantenendo una preparazione continua e allineata con l’avanzamento degli insegnamenti fino alla prima prova d’esame del 10 dicembre.

Gli argomenti più critici per i candidati

Tra le discipline del Semestre Aperto, termologia e termodinamica insieme ad anatomia e fisiologia dell’uomo e degli animali rappresentano gli scogli più consistenti per gli aspiranti medici: quasi la metà dei candidati, il 48%, segnala queste aree come le più ostiche da affrontare. Subito dopo si collocano chimica applicata e meccanica dei fluidi, percepite come critiche dal 45% degli studenti.

Nonostante le difficoltà evidenziate, la preferenza per i corsi di laurea resta chiara: Medicina continua a essere la prima scelta per circa l’85% dei partecipanti, confermandosi come l’indirizzo più ambito e competitivo del percorso universitario in ambito sanitario.

Gli strumenti ministeriali a supporto

La piattaforma MOOD, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca e accessibile anche da Universitaly, rappresenta l’ecosistema ufficiale per accompagnare la preparazione durante il Semestre Aperto. Sviluppata con il supporto tecnologico di thefaculty, offre accesso gratuito sia da web sia tramite app per telefono e PC, garantendo continuità di studio su ogni dispositivo.

Al centro del sistema si colloca il piano di studio adattivo, che si aggiorna automaticamente in base ai progressi individuali e orienta il ripasso verso le aree che richiedono maggiore attenzione. Gli studenti possono consolidare le conoscenze attraverso mappe mentali e flashcard, strumenti che favoriscono la memorizzazione visiva e la sintesi dei concetti chiave.

La piattaforma propone inoltre allenamenti per materia e simulazioni con migliaia di quesiti commentati, sia a scelta multipla sia a completamento, collegati direttamente al syllabus ministeriale di Fisica, Chimica e Biologia. La modalità gamificata con classifiche comparative trasforma lo studio in un’esperienza interattiva, stimolando il confronto con altri candidati.

Completano l’offerta oltre 100 ore di video teorici, che coprono sia argomenti propedeutici sia contenuti specifici del programma d’esame.