Università, studenti sempre meno preparati: cala la lettura dei manuali e l'IA preoccupa i docenti

L’indagine condotta da Talents Venture per l’Associazione Italiana Editori ha coinvolto 463 docenti di prima e seconda fascia appartenenti a 34 atenei italiani, restituendo un quadro allarmante sullo stato della preparazione universitaria. Per il 68% del campione, gli studenti arrivano oggi agli esami meno preparati rispetto al passato, e la causa principale è identificata nella progressiva disabitudine a leggere e studiare integralmente i manuali universitari.

I dati, presentati al convegno AIE “Dal sapere fragile al sapere critico” tenutosi a Roma, evidenziano un paradosso: i manuali restano gli strumenti didattici ritenuti più efficaci dall’88% dei docenti e rappresentano la risorsa più frequentemente indicata come obbligatoria (50%) o consigliata (45%) per la preparazione degli esami.

Tuttavia, solo il 17% dei professori ritiene che questi materiali siano oggi “molto letti” dagli studenti.

Il nesso tra calo della consultazione dei testi integrali e percezione di una minore preparazione emerge con forza dall’analisi, ponendo interrogativi sul futuro dell’apprendimento critico e sulla centralità del libro nello studio universitario.

Le nuove pratiche di studio tra slide e riassunti

Negli ultimi tre-cinque anni l’83% dei docenti universitari ha osservato una trasformazione radicale nelle modalità di studio degli studenti. Il fenomeno più evidente è la progressiva riduzione della consultazione dei testi obbligatori o suggeriti, sostituiti da materiali più sintetici e immediati.

Gli studenti incontrano crescenti difficoltà nell’affrontare testi complessi o di ampia estensione, privilegiando fonti che offrono risposte rapide e contenuti frammentati.

I dati della ricerca Talents Venture mostrano con chiarezza quali siano oggi gli strumenti didattici preferiti: le presentazioni e le slide del corso sono utilizzate dal 69% degli studenti, mentre gli appunti personali o condivisi raggiungono il 52%. I manuali universitari, pur restando i mezzi considerati più efficaci dall’88% dei docenti e spesso indicati come obbligatori o consigliati, risultano marginali nella pratica quotidiana dello studio.

Questo scarto tra le raccomandazioni dei professori e le abitudini reali degli studenti configura un vero e proprio cambio di paradigma nell’approccio all’apprendimento universitario.

Le ricadute su pensiero critico e preparazione agli esami

Il 68% dei docenti intervistati identifica nella mancata abitudine a leggere e studiare manuali integrali la causa principale delle criticità riscontrate nella preparazione degli studenti universitari. Questo dato evidenzia un nesso diretto tra il cambiamento delle pratiche di studio e la qualità dell’apprendimento percepita dal corpo docente.

Tra i deficit più frequentemente segnalati emerge la ridotta capacità di analisi e di ragionamento critico, citata dal 41% dei professori. Seguono una preparazione nozionistica superficiale, indicata dal 28% del campione, le difficoltà nel collegare argomenti tra loro (24%) e la scarsa comprensione dei concetti di base (19%).

Questi elementi configurano un quadro in cui l’apprendimento risulta frammentato e privo di profondità, con conseguenze sulla capacità degli studenti di padroneggiare le discipline in modo strutturato e autonomo.

Le posizioni di AIE, Bernini e Mollicone su IA e pirateria

L’Associazione Italiana Editori sottolinea che sette editori su dieci hanno già integrato l’intelligenza artificiale nei processi lavorativi e nell’offerta didattica, ma il 55% dei docenti giudica negativo l’impatto degli algoritmi sulla preparazione degli studenti a causa di un utilizzo passivo. Il presidente AIE Innocenzo Cipolletta ribadisce che il problema non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui viene utilizzata: occorre governare la transizione rimettendo i contenuti editoriali strutturati al centro della formazione.

Il gruppo Accademico Professionale evidenzia che l’editoria universitaria rappresenta il punto di incontro tra ricerca, didattica e impresa, sottolineando la necessità di contenuti autorevoli e validati. Il presidente Maurizio Messina richiama l’attenzione su due criticità: la riduzione dell’utilizzo dei testi universitari e la pirateria, che ha ormai superato il valore dell’intero mercato.

Il ministro dell’Università Anna Maria Bernini invita a superare il falso confronto tra carta e digitale: il libro continua ad avere una forza straordinaria perché accompagna dentro un ragionamento e chiede tempo e attenzione. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, propone un incontro tra AIE e Conferenza dei Rettori per stanziare fondi interni destinati a campagne di sensibilizzazione contro la pirateria negli atenei.