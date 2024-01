Devianza Minorile: un convegno per affrontare il problema e proporre strategie efficaci per contrastarlo

Il 29 gennaio a Reggio Calabria si terrà il convegno: “Devianza Minorile: Orientamento Attivo contro la Dispersione Scolastica”. Organizzato dall’Università E-Campus e Link Campus, l’evento è incentrato sul problema sempre più attuale della dispersione scolastica, proponendo l’orientamento attivo come strategia chiave per contrastare la situazione.

Il problema della dispersione scolastica

Il fenomeno della dispersione scolastica rappresenta una sfida sempre più preoccupante per le istituzioni scolastiche, soprattutto in un contesto di pesante crisi economica, sociale e culturale. I giovani che abbandonano precocemente la scuola, senza acquisire le competenze necessarie per il mondo del lavoro e la vita autonoma, sono una realtà in costante crescita. Le cause del fenomeno sono molteplici e complesse e vanno dalle assenze frequenti alle bocciature ripetute, da problemi di disagio familiare a fattori economici e sociali. E ancora: i comportamenti di disturbo in classe, la povertà culturale, la disoccupazione, gli esempi familiari, tra cui anche genitori assenti o dipendenti dai figli, le grandi interferenze dei media e delle droghe, il disinteresse alla vita e alla formazione per il futuro sono fattori che accomunano i giovani che abbandonano gli studi prima del tempo.

Il convegno mira a sensibilizzare sulle sfide della devianza minorile, promuovendo strategie di orientamento attivo per prevenire la dispersione scolastica. L’approccio multidisciplinare dei relatori offrirà una prospettiva completa sulla questione, dall’aspetto giuridico a quello socio-educativo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore inclusione sociale dei giovani vulnerabili e contrastare la delinquenza giovanile. Inoltre, verranno evidenziate le iniziative legislative come il Decreto Caivano del 2023, istituito per affrontare il problema in modo più efficace. Il Decreto Caivano del 2023 è un provvedimento importante che prevede anche l’istituzione di un osservatorio nazionale sulla dispersione scolastica (ONDS), formato da rappresentanti delle istituzioni educative (sia scuole pubbliche che private), delle forze dell’ordine, degli enti sociali (come le associazioni civiche) e dell’ambiente giudiziario (la magistratura).

L’attenzione delle università al problema della dispersione scolastica

Negli ultimi anni le Università hanno mostrato una maggiore attenzione al problema, soprattutto durante la delicata fase dell’orientamento. Le loro azioni cercano di supportare gli studenti nella realizzazione di un progetto di vita sia personale che professionale per aiutarli a gestire le opportunità e le difficoltà in modo più attivo e consapevole.

Il convegno “Devianza Minorile: Orientamento Attivo contro la Dispersione Scolastica”

Il convegno si svolgerà nella Sala “Monteleone” del Consiglio Regionale a Reggio Calabria alle ore 10.00 e gode del patrocinio dell’Università degli Studi, di Link Campus e della Regione Calabria. Il Professor Giovanni Carbone, responsabile nazionale dell’orientamento scolastico presso l’Università E-Campus, sarà il moderatore.

Agenda dell’evento: