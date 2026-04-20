DiscoverEU 2026, pass Interrail gratis per i diciottenni: candidature fino al 22 aprile

L’ottava edizione di DiscoverEU apre le porte ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Le candidature sono attive dall’8 al 22 aprile 2026, con chiusura fissata alle ore 12:00 CET. L’iniziativa, parte del programma Erasmus+, mette a disposizione 40.000 pass gratuiti in tutta Europa, di cui 4.994 riservati ai cittadini italiani.

Possono partecipare i residenti negli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi associati a Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. La domanda va presentata sul portale European Youth alla pagina dedicata a DiscoverEU, compilando il modulo con i propri dati personali.

È possibile candidarsi anche in gruppo fino a quattro persone, utilizzando il codice di un solo capogruppo che presenterà la richiesta per tutti. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la mobilità sostenibile e la scoperta del continente europeo attraverso i treni, offrendo ai neodiciottenni un’opportunità unica di cittadinanza attiva.

La procedura, dal quiz UE alla candidatura online

La domanda va inviata dal portale youth.europa.eu/discovereu_it tra l’8 e il 22 aprile 2026, ore 12:00 CET. Dovrai compilare un modulo con i tuoi dati personali e verificare i requisiti di ammissibilità, presentando documento d’identità e prova di residenza.

Il cuore della selezione è un quiz di 5 domande a scelta multipla sull’Unione europea e su Erasmus+, seguito da una domanda di spareggio. La graduatoria finale si basa sul numero di risposte corrette; in caso di parità, vince chi ha inviato prima la candidatura.

Non serve essere esperti: basta un minimo di attenzione e qualche ricerca veloce sui temi UE.

Se vuoi partire con un gruppo di amici, potete iscrivervi fino a 4 persone usando il codice di un solo capogruppo, che dovrà completare il quiz per tutti. Ricorda di accettare la dichiarazione d’onore e di tenere a portata i documenti richiesti.

I vantaggi del pass: viaggi, sconti e regole da sapere

Il DiscoverEU Travel Pass ti regala fino a 7 giorni di viaggio nell’arco di un mese, da usare tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Puoi spostarti in treno attraverso 33 Paesi Interrail — inclusi Norvegia, Svizzera e Islanda — viaggiando in seconda classe. Per raggiungere isole o zone remote sono previste eccezioni con voli o traghetti.

Il pass include anche una carta sconti per alloggio, attività culturali e trasporti locali, utile per contenere i costi. Devi però mettere in conto le spese di vitto, alloggio e assicurazione viaggio, che restano a tuo carico.

Ricorda che serve visitare almeno un Paese estero e prenotare i posti secondo le disponibilità. Chi ha esigenze di mobilità ridotta può contare su supporti dedicati, mentre eventuali spese per visti necessari sono rimborsabili.

Le dritte finali: scadenze, attivazione e come prepararsi

Per aumentare le possibilità di aggiudicarsi il pass, candidati subito: in caso di punteggio pari, vale l’ordine d’arrivo. Prima di compilare il modulo, ripassa le nozioni base sull’Unione europea per rispondere correttamente al quiz. Tieni pronti documento d’identità e prova di residenza per velocizzare l’invio.

Se vinci, dovrai attivare il pass secondo le regole vigenti, rispettando le tempistiche indicate. Chi riceve il pass può diventare ambasciatore DiscoverEU, condividendo la propria esperienza con la community.

Leggi sempre le regole ufficiali aggiornate sul portale youth.europa.eu/discovereu_it prima di candidarti.