Riforma Bernini del reclutamento universitario, AVS accusa: ritorno al baronato e precariato strutturale

La riforma del reclutamento universitario promossa dalla ministra Anna Maria Bernini è tornata sotto i riflettori, sollevando nuove polemiche sul futuro dell’accademia italiana. Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha denunciato come il nuovo sistema rischi di far riemergere dinamiche superate: il baronato accademico e il precariato strutturale.

Secondo Piccolotti, la riforma minaccia le prospettive di migliaia di ricercatori e docenti, già intrappolati in condizioni lavorative instabili. Le accuse puntano il dito contro scelte che, anziché modernizzare il sistema, potrebbero riportare indietro l’università italiana a logiche di potere e favoritismi locali.

L’abolizione dell’abilitazione nazionale e il ritorno ai concorsi locali

Il punto centrale della riforma riguarda l’eliminazione dell’abilitazione nazionale. Questo meccanismo garantiva standard uniformi su scala nazionale, fungendo da filtro prima che un candidato potesse accedere ai concorsi banditi dai singoli atenei.

Con la sua abolizione, si ritorna ai concorsi locali, affidando a ciascuna università la selezione autonoma dei propri docenti e ricercatori.

La differenza è sostanziale: il sistema precedente prevedeva un controllo centralizzato che limitava margini di arbitrarietà. Il nuovo modello consegna piena discrezionalità agli atenei, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza dei criteri di selezione e sul rischio che dinamiche di potere interne influenzino gli esiti.

Secondo le critiche avanzate da AVS, questo cambiamento favorisce il ritorno del baronato universitario: minore controllo esterno sulle nomine, maggiore peso delle relazioni personali nei concorsi, rischio crescente di favoritismi locali a scapito del merito.

Il precariato accademico e l’effetto sui giovani ricercatori

Il precariato universitario rappresenta già una criticità strutturale del sistema accademico italiano. Molti ricercatori affrontano percorsi lavorativi frammentati, con contratti a tempo determinato, borse di studio o assegni di ricerca che si protraggono per anni, talvolta per decenni, senza garanzie di stabilizzazione.

Secondo le opposizioni, la riforma Bernini aggrava questa vulnerabilità. L’abolizione dell’abilitazione nazionale aumenta la dipendenza dei giovani dalle scelte discrezionali dei singoli atenei, riducendo le tutele che in precedenza offrivano almeno un filtro di valutazione uniforme a livello nazionale.

Senza criteri centralizzati, i ricercatori precari si trovano esposti a dinamiche locali più opache, con minori strumenti per difendere le proprie traiettorie di carriera e per contrastare eventuali favoritismi.

Le accuse di AVS: dialogo simulato e nomine all’ANVUR

Elisabetta Piccolotti ha contestato anche il metodo adottato dal Governo. Secondo la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, il tavolo di confronto aperto con l’opposizione sarebbe servito soltanto a guadagnare tempo, senza alcuna reale volontà di recepire proposte alternative.

Un esempio concreto riguarda le nomine all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca). Secondo AVS, la distribuzione dei posti al suo interno avrebbe seguito logiche politiche, mettendo a rischio l’indipendenza dell’ente. L’ANVUR dovrebbe valutare in modo neutro e rigoroso la qualità della ricerca italiana: qualsiasi condizionamento compromette questa funzione essenziale.

La contraddizione del centrodestra e le proposte alternative

Emerge un paradosso politico sottolineato dalle opposizioni: nel 2010 fu proprio il centrodestra a introdurre norme pensate per combattere il baronato universitario e valorizzare il merito nelle carriere accademiche. Oggi, con la riforma Bernini, quelle stesse misure vengono smantellate.

AVS e altre forze di opposizione avevano proposto soluzioni alternative per riformare l’abilitazione nazionale senza eliminarla del tutto: maggiore trasparenza nelle commissioni di concorso, criteri di valutazione fondati su dati oggettivi e meccanismi di controllo indipendenti. Il Governo, tuttavia, ha deciso di proseguire sulla propria linea, ignorando tali indicazioni.