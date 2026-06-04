La Statale Open, due lauree telematiche con iscrizioni 365 giorni: economia aziendale e sicurezza informatica-IA

Da oggi sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea telematici de La Statale Open, il nuovo progetto dell’Università degli Studi di Milano pensato per l’apprendimento completamente a distanza. L’iniziativa nasce per offrire percorsi flessibili e accessibili a chi necessita di conciliare studio, lavoro e altre responsabilità, senza rinunciare alla qualità accademica di un grande ateneo di ricerca.

Le iscrizioni sono continuative, aperte 365 giorni l’anno, per consentire a chiunque di iniziare il proprio percorso universitario senza attendere finestre temporali rigide. I corsi sono fruibili interamente a distanza, senza vincoli orari, e affidati agli stessi docenti dei corsi in presenza, garantendo solidità scientifica e piena integrazione con l’offerta formativa e di ricerca dell’ateneo.

Solo gli esami si svolgono in presenza, per certificare l’apprendimento con rigore.

L’obiettivo dichiarato dalla Rettrice Marina Brambilla è aprirsi a un nuovo segmento di popolazione, valorizzando esperienze e competenze maturate nel tempo e favorendo la riqualificazione professionale o la ripresa degli studi. Il progetto rafforza l’impegno dell’Università sul lifelong learning, riconoscendo che la formazione accompagna tutte le fasi della vita e non può essere vincolata a schemi tradizionali incompatibili con le esigenze di studenti lavoratori, genitori o residenti lontano dalle sedi fisiche.

I due corsi di laurea: economia aziendale e sicurezza informatica-IA

La Statale Open parte con due percorsi triennali pensati per rispondere a esigenze professionali e competenze diverse: Economia aziendale e Sicurezza informatica e intelligenza artificiale.

Il percorso in economia aziendale

Il corso in Economia aziendale costruisce una formazione interdisciplinare che copre discipline aziendali, economiche, statistiche-quantitative e giuridiche, approfondendo le trasformazioni digitali e le transizioni socioeconomiche. L’obiettivo è formare tecnici del management e dell’amministrazione capaci di operare in imprese, istituti finanziari, enti non profit e pubbliche amministrazioni.

I diplomati potranno ricoprire ruoli di supporto decisionale e amministrativo, analizzare problematiche manageriali, commerciali e contabili, occuparsi di pianificazione e controllo dei processi aziendali.

Il percorso in sicurezza informatica e intelligenza artificiale

Il corso in Sicurezza informatica e intelligenza artificiale offre una preparazione tecnologica e metodologica ampia e solida nell’area informatica, con focus specifico su sicurezza e IA. Gli studenti sviluppano competenze nella realizzazione di servizi e software sicuri a livello infrastrutturale e applicativo.

Gli sbocchi occupazionali includono esperto nella sicurezza di sistemi, dati e reti informatiche, AI security specialist, data analyst, software system engineer e tecnico specializzato nello sviluppo di soluzioni software di sicurezza per la gestione aziendale.

Il modello didattico: cluster, attività sincrone/asincrone e Moodle

La Statale Open organizza l’offerta formativa in insegnamenti cluster, moduli da 18 a 30 CFU che aggregano più discipline complementari. Ogni cluster contiene moduli corrispondenti a circa 40 ore di apprendimento online ciascuno. Un esempio è il cluster Economia Aziendale I, che integra quattro moduli:

Principi di economia aziendale

Gestione d’impresa

Economia delle amministrazioni e aziende pubbliche

Contabilità e bilancio

Il modello si ispira al Learning Design della Open University (UK) e alterna attività sincrone, asincrone e interattive.

Le lezioni sono fruibili in qualsiasi momento della giornata sulla piattaforma Moodle, sistema che garantisce accessibilità e interazione continua. Gli studenti partecipano a esercitazioni, forum e attività collaborative online, costruendo mappe concettuali, analizzando casi e svolgendo interviste guidate secondo l’approccio learning by doing.

La piattaforma fornisce feedback immediato su verifiche automatizzate e simulazioni, integrando teoria e pratica. Questo sistema di apprendimento attivo coinvolge docenti, tutor e altri studenti in un ambiente che accompagna dal momento dell’iscrizione al conseguimento della laurea.

La valutazione e il calendario: esami in presenza e appelli bimestrali

Gli esami dei corsi si svolgono esclusivamente in presenza, per garantire una certificazione rigorosa dell’apprendimento. La programmazione prevede sei appelli distribuiti durante l’anno, con cadenza bimestrale, fissati di venerdì o sabato.

Questa organizzazione consente agli studenti lavoratori e a chi risiede fuori Milano di pianificare gli spostamenti: in media è sufficiente recarsi in sede tre volte l’anno per completare tutte le verifiche previste dal piano di studi.

Il riconoscimento dei crediti e il tutoraggio: CFU da esperienze e tre livelli di supporto

Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di CFU maturati in precedenti carriere accademiche e, soprattutto, valorizzare fino a 48 CFU derivanti da esperienze professionali pregresse, riducendo significativamente i tempi di laurea. Per economia aziendale, profili come project manager, responsabile amministrativo in enti del Terzo Settore, marketing & business analyst e funzionario in amministrazioni pubbliche possono vedersi riconosciute competenze acquisite sul campo.

Per sicurezza informatica e intelligenza artificiale, figure quali AI security specialist, security analyst, data analyst e software system engineer hanno la possibilità di accreditare la propria esperienza lavorativa.

Il supporto allo studente si articola su tre livelli:

I tutor di sistema accompagnano dall’iscrizione alla laurea, monitorando la regolarità dello studio e assistendo nel riconoscimento dei CFU

I tutor tecnici forniscono assistenza pratica sulla piattaforma

I tutor disciplinari rispondono a dubbi sui contenuti via forum o mail, spiegano concetti complessi e guidano negli approfondimenti

Questo accompagnamento continuativo mira a garantire autonomia e successo formativo anche a distanza.