Studenti extra-Ue e tetto del 20%: perché l'Italia corregge la distorsione nel finanziamento universitario

I dati Istat e le considerazioni del Governatore Panetta pongono con chiarezza il tema dell’attrattività dell’Italia e dell’Europa per i giovani, a partire dagli studenti. Il richiamo a queste evidenze empiriche colloca il dibattito in una cornice concreta: attrarre studenti internazionali non è solo una questione di prestigio accademico, ma di competitività sistemica.

L’attenzione si concentra sugli studenti come primo canale di ingresso, perché rappresentano un flusso qualificato e potenzialmente stabile nel tempo. Le politiche di contribuzione universitaria giocano un ruolo cruciale in questo contesto: tasse troppo elevate o meccanismi penalizzanti possono scoraggiare le iscrizioni, mentre regole più favorevoli rafforzano la capacità degli atenei di competere a livello internazionale.

Il nesso tra attrattività e regole di finanziamento diventa quindi strategico per chi gestisce le università e per chi disegna le politiche pubbliche.

Le regole del tetto e la distorsione nel calcolo

Il sistema universitario italiano prevede che il rapporto tra fondi propri degli atenei e tasse versate dagli studenti non possa superare il 20%. Si tratta di un vincolo pensato per garantire equità nell’accesso e sostenibilità del finanziamento pubblico.

Quando però nel calcolo di questo rapporto vengono inclusi anche gli allievi internazionali extra-Ue, si genera una distorsione contabile che penalizza le università più attive nell’attrarre studenti dall’estero.

L’effetto pratico è paradossale: ogni nuovo iscritto extra-Ue che versa contributi pieni fa aumentare il denominatore del rapporto, costringendo l’ateneo a ridurre le tasse complessive o ad aumentare i fondi propri per restare sotto il tetto. In questo modo, l’obiettivo strategico dell’internazionalizzazione si scontra con i vincoli di bilancio, disincentivando proprio le politiche di apertura che si intendono favorire.

Per superare questa contraddizione, la proposta avanzata prevede di esonerare gli studenti extra-Ue dal calcolo del tetto del 20%, allineando così la normativa contabile agli obiettivi di attrattività. La correzione consentirebbe agli atenei di attrarre iscritti internazionali senza subire vincoli aggiuntivi, favorendo competitività e sostenibilità finanziaria.

La mossa francese e le implicazioni per l’Italia

Pochi giorni fa la Francia ha deciso di rendere più onerosa l’iscrizione all’università per la maggior parte degli studenti non provenienti dall’Unione europea. Dal prossimo anno accademico, le università francesi potranno esonerare dalle tasse solo una quota limitata di studenti extra-Ue; per i rimanenti, il costo dell’iscrizione sarà compreso tra i 3.000 e i 4.000 euro annui.

La scelta francese si muove in direzione opposta rispetto alla proposta di esonero dal tetto del 20% discussa in Italia. Mentre Parigi introduce vincoli più stringenti sull’accessibilità economica per gli studenti internazionali, il dibattito italiano si concentra sulla rimozione di una distorsione contabile che limita la capacità di attrazione degli atenei.

Il caso francese rappresenta un termine di confronto utile per valutare le diverse strategie adottate in Europa sul tema della contribuzione studentesca. L’aumento dei costi per gli studenti extra-Ue potrebbe ridurre l’attrattività della Francia come destinazione universitaria, mentre l’Italia potrebbe beneficiare di una correzione del meccanismo di calcolo che oggi penalizza gli atenei più internazionalizzati.

Le opzioni in prospettiva per gli atenei

Le scelte degli atenei si collocano tra vincoli di bilancio e obiettivi di internazionalizzazione. Da un lato devono rispettare il rapporto tra fondi e tasse, dall’altro puntano ad attrarre studenti provenienti da Paesi extra-Ue per arricchire l’offerta formativa e la competitività sul piano globale.

L’esonero degli studenti extra-Ue dal tetto del 20% è presentato come correzione per superare la distorsione che penalizza chi investe nell’attrattività internazionale. Questa modifica renderebbe compatibile la crescita delle immatricolazioni dall’estero con il rispetto dei vincoli contabili, evitando che ogni nuovo iscritto internazionale riduca lo spazio fiscale disponibile.

Gli atenei attendono indicazioni definitive per calibrare le proprie strategie di reclutamento e definire i criteri di esonero dalle tasse, sapendo che qualsiasi intervento regolatorio inciderà direttamente sulla loro capacità di competere nel mercato globale dell’istruzione superiore.