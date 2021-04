1M NEXT 2021: finalisti, date, regolamento

1M NEXT 2020: finalisti

1M NEXT è il concorso del Concerto del Primo Maggio di Roma, l’appuntamento annuale promosso da CGIL, CISL, UIL e organizzato da iCompany. Tre artisti selezionati potranno esibirsi in questa grande giornata che per il secondo anno consecutivo non potrà svolgersi nella storica location di Piazza San Giovanni in Laterano nella Capitale. Ecco intanto i 50 finalisti:

Agnello (Palermo)

Alessandro Ragazzo (Venezia)

Balto (Rimini/Bologna)

Benedetta Raina (Alessandria)

Biba (Roma)

Bipuntato (Roma)

Brujas (Roma)

Caltiki (Roma)

Caravaggio (Latina)

Cargo (Roma)

Caterina (Trento)

Cigno (Subiaco)

Cioffi (Roma)

Daniel Mendoza (Roma)

Disarmo (Torino)

Djomi (Cervia)

Due Venti Contro (Torino)

Epifani (Salice Salentino – LE)

Friz (Bologna)

GG Sika (Napoli)

Giorgio Moretti (Roma)

Guasto (Portici – NA)

Guidobaldi (Roma)

HALE (Salerno)

Junior V (Bari)

La Gabbia (Bologna)

Letizia Pagano (Vibo Valentia)

Le urla (Andria)

L’ennesimo (Cosenza)

Libero (Santo Stefano Quisquina – AG)

Lorenzo Pucci (Roma)

Malvax (Pavullo nel Frignano – MO)

Marte Marasco (Milano)

MasCara (Somma Lombardo – VA)

Miglio (Bologna)

MVRTE (Sarzana – SP)

My Girl Is Retro (Bologna)

Neno (Torino)

Novaffair (Napoli)

Omar (Torino)

Paolantonio (Milano)

Respiro (Lecce)

Sammartino (Roma)

Santoianni (Vigevano – PV)

Sem Janela (Viterbo)

Soul Flake (Roma)

Tuma (Galatone – LE)

Tundra (Pisa)

Viadellironia (Brescia)

YNG Dyson (Desio – MI)

I 10 finalisti verranno annunciati lunedì 19 aprile e scelti da una giuria di qualità formata da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Federica Ceppa (Milano Music Week), Federico Durante (Billboard), Elena Palmieri (Rockol) e Lucia Stacchiotti (iCompany), inoltre dalla giuria popolare web.

1M NEXT 2021: date

Le finali di 1M NEXT 2021 si svolgeranno giovedì 22 aprile a Roma, a porte chiuse, presso lo Spazio Rossellini di Roma, Polo Culturale Multidisciplinare riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione dalla Regione Lazio e ATCL, e verranno trasmesse in streaming.

Saranno 3 gli artisti vincitori del concorso che, nominati il 22 aprile dalla Giuria di Qualità, verranno poi invitati a esibirsi durante il Concertone 2021. Quel giorno il vincitore assoluto del contest verrà proclamato e avrà inoltre la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l’organizzazione del Primo Maggio. Vincitori delle precedenti 6 edizioni di 1M NEXT sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019) e Nervi (2020). Ricordiamo che il concerto del Primo Maggio 2021 verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 e che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti.