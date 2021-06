Amazon Prime Day: come risparmiare

Anche oggi, 22 giugno 2021, siamo ancora negli Amazon Prime Day e, se non avete ancora fatto acquisti, siamo qui per darvi qualche utlile consiglio su come risparmiare. Ci teniamo a ricordarvi, se non lo sapete, che i prezzi scontati sono visibili solo agli utenti Prime e solo durante l’Amazon Prime Day; se non siete abbonati vi potrete iscrivere gratuitamente facendo una prova di 30 giorni. Al termine di questi scatterà il costo dell’abbonamento annuale che, in Italia, è di 36 euro. Una volta registrati, basta accedere al proprio account e godere di tutte le offerte dedicate.

Amazon Prime Day: 5 consigli su come risparmiare

Iniziamo subito, senza indugiare ulteriormente, andando a vedere qual è il modo migliore per risparmiare. Anzi, non uno solo, bensì 5 consigli utili per risparmiare:

Fare una lista di quello che serve: potrebbe sembrarvi banale, ma in realtà è un modo pratico e veloce per capire cosa vi serve realmente;

potrebbe sembrarvi banale, ma in realtà è un modo pratico e veloce per capire cosa vi serve realmente; Stabilire un budget : anche se vorremmo spendere tutto quello che abbiamo, è utile stabilire un budget per dare priorità a un prodotto rispetto ad un altro;

: anche se vorremmo spendere tutto quello che abbiamo, è utile stabilire un budget per dare priorità a un prodotto rispetto ad un altro; Guardare le offerte in anteprima : Amazon ha già fatto trapelare qualche offerta, andate a scoprire quali sono;

: Amazon ha già fatto trapelare qualche offerta, andate a scoprire quali sono; Buono di 10 euro : in breve, fino al 20 giugno tutti gli utenti Prime che faranno un acquisto di almeno 10 euro di prodotti realizzati da alcune Piccole e Medie Imprese riceveranno un buono di 10 euro in occasione dell’Amazon Prime Day;

: in breve, fino al 20 giugno tutti gli utenti Prime che faranno un acquisto di almeno 10 euro di prodotti realizzati da alcune Piccole e Medie Imprese riceveranno un buono di 10 euro in occasione dell’Amazon Prime Day; Seguire le offerte: in occasione dell’Amazon Prime Day è possibile seguire le offerte sui prodotti che si desiderano e ricevere una notifica quando inizia lo sconto.

