Battiti Live 2021: date, città, cantanti

Battiti Live 2021: la ventesima edizione

Come ogni anno torna Battiti Live, la manifestazione musicale estiva organizzata dall’emittente radiofonica pugliese Radio Norba. Alla conduzione troviamo ancora una volta Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (per la showgirl si tratta della quinta edizione consecutiva). La manifestazione viene trasmessa in diretta su RadionorbaTv e Telenorba e andrà in onda anche su Italia 1 (lo scorso anno c’è stata una copertura totale di 21,5 milioni di telespettatori – più di 1,3 milioni nel minuto medio – e uno share medio dell’8 per cento). Ma quali sono le tappe?

Battiti Live 2021: le tappe

Come lo scorso anno in cui il grande palco ha avuto un’unica scenografia, lo splendido Castello Aragonese di Otranto, quest’anno si bisserà la stessa formula. Sempre da Otranto con il palco principale e poi on the road in altrettante suggestive location pugliesi: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste, per un totale di tre location a puntata a partire dal 25 giugno.

Battiti Live 2021: cantanti

“La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi – ha detto Marco Montrone, presidente di Radio Norba – non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Non è stato svelato il cast ufficiale, tuttavia vi proponiamo quello dello scorso anno: