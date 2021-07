Buona vigilia di Ferragosto 2021: immagini e frasi

Cerchi frasi o immagini per augurare una buona vigilia di Ferragosto 2021? Bene, allora sei nel posto giusto. Se non perdi occasione per dedicare un pensiero ad amici e parenti, sappi che la festa si avvicina e non puoi arrivare impreparato.

L’estate sta procedendo senza sosta, e tra un tuffo e l’altro si sta per avvicinare anche Ferragosto. Hai già deciso come trascorrere questa meravigliosa giornata? Cosa pensi di fare insieme ai tuoi amici? Qualunque sia la vostra decisione l’importante è divertirsi e stare tutti insieme in allegria. Ovviamente, non possono mancare anche simpatici auguri, magari con qualche bella immagine, da inviare ai tuoi cari. Ecco alcune idee per la vigilia di Ferragosto 2021!

Buona vigilia di Ferragosto 2021: frasi da inviare

Il 14 agosto è arrivato e non sai proprio cosa scrivere ma ci tieni ad inviare un simpatico augurio ai tuoi amici? Ti diamo qualche piccolo suggerimento, non devi fare altro che copiare la frase che più ti ispira o che si adatta di più alla persona a cui vuoi inviarla:

Passano gli anni ma le domande degli uomini restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che farai a Ferragosto? Buona vigilia!

“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”. Auguri!

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge… Buona vigilia di Ferragosto.

E domani 50 sfumature di griglia!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!

Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!

Buona vigilia di Ferragosto, le immagini più divertenti

Bene, adesso non ci rimane che darti qualche piccolo aiuto con le immagini da inviare. Ne abbiamo scelte alcune proprio simpatiche! Non devi fare altro che scaricarle sul pc o sullo smartphone e condividerle su Facebook, Instagram, Whatsapp e qualsiasi altro canale social. Facile, no?

