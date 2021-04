Buongiorno vita – L’evento di Ultimo: data

Ultimo sarà il protagonista di “Buongiorno vita – L’evento“, un appuntamento che andrà in scena dal Parco archeologico del Colosseo giovedì 22 aprile alle ore 21:00, durante il quale l’artista romano, oltre a proporre le grandi hit che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Buongiorno vita”, che uscirà il giorno successivo nei digital store e in radio.

Buongiorno vita – L’evento di Ultimo: biglietti

I biglietti di questo evento sono già disponibili sul sito di LIVENow e su TicketOne a partire dallo scorso venerdì 2 aprile, al prezzo di 10 euro. Per chi ha già i biglietti di una delle date del tour negli stadi dell’artista è previsto uno sconto del 50 per cento sul prezzo dell’evento. Grazie a questa manifestazione Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti UNICEF di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali, in cui il cantautore romano, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, è stato nel febbraio dello scorso anno per la sua prima missione sul campo. Quest’anno Ultimo prosegue ad aiutare questo progetto, donando parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di questo concerto in streaming. Ma dove si può vedere?

Buongiorno vita – L’evento di Ultimo: streaming

Ultimo torna ad esibirsi dal vivo in streaming su LIVENow. Questa piattaforma è una nuova rete di distribuzione di contenuti che dà soluzioni pay-per-view flessibili per eventi dal vivo, come eventi sportivi, concerti, spettacoli teatrali, talks, educational e lifestyle. LIVENow offre al pubblico i migliori contenuti LIVE attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali, canali di social media e società telefoniche. Nato nell’agosto dello scorso anno da Aser Ventures, LIVENow vuole aiutare i fan a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo innovativo. La piattaforma si è distinta per aver portato in dimensione streaming cantanti di fama mondiale del calibro di Dua Lipa, con il suo Studio 2054, e i Gorillaz, con Song Machine Live. Chi altro sarà protagonista di questo nuovo modo di fruire la musica dal vivo nei prossimi mesi?