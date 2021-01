Carnevale di Viareggio 2021: nonostante il rinvio dei festeggiamenti, sono stati presentati i bozzetti che, mai come quest’anno, sono di respiro internazionale. Resi noti lo scorso agosto alla Cittadella, si tratta di 9 costruzioni di prima categoria, 5 carri piccoli, 9 mascherate di gruppo e 10 maschere isolate. Questo mix dovrebbe sfilare per le vie della città dal 18 settembre al 9 ottobre 2021. Per la prima volta nella sua storia, il Carnevale di Viareggio non si terrà in inverno ma nella stagione autunnale. E, precisamente, il 18, 26 settembre e il 2, 3 e 9 ottobre.

I bozzetti del Carnevale di Viareggio 2021

I bozzetti presentati al piccolo e grande pubblico lo scorso mese di agosto, hanno come protagonisti personaggi del calibro di Nelson Mandela, Martin Luther King e Charlot, e del pianista Ezio Bosso, che popoleranno la prima categoria. Anche la seconda, tuttavia, non avrà di che lamentarsi. Rita Levi Montalcini, Pirandello, l’Orlando Furioso e Puccini rientreranno in questa. Grande attesa anche per Chiara Ferragni, protagonista di uno dei bozzetti. E’ la prima volta che l’influencer “partecipa” al Carnevale di Viareggio.

Nella prima categoria rientreranno, tra gli altri, i carri “C’era una volta in America” di Jacopo Allegrucci, che racconta le speranze – fin troppo spesso disattese – della comunità afroamericana di vedere realizzato il proprio sogno americano; “Amazonas” di Alessandro Avanzini, dedicato ai popoli indigeni del Brasile; “Sotto sotto” di Luca Bertozzi. Nelson Mandela salirà su “Wonderful World“, il mondo che ritiene ancora meraviglioso nonostante i lunghissimi anni trascorsi in galera. Non poteva mancare un carro dedicato al Coronavirus: Fabrizio Galli rappresenterà quindi il tema della pandemia con la diffusione del Covid-19 e i grandi sforzi fatti – e che si continuano a fare – nel mondo scientifico e sanitario per combattere il virus. Raccontare le ingiustizie con ironia: Charlie Chaplin ne è stato un maestro, ed il carro allegorico di Lebigre e Roger è dedicato a lui. Roberto Vannucci omaggerà, invece, il grande pianista Ezio Bosso, che ci ha lasciato qualche mese fa.

A far parte del Carnevale di Viareggio 2021 saranno anche l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, Angela Merkel, Luis Sepulveda, Emanuele Luzzati, la Madama Butterfly di Giacomo Puccini, Giuseppe Conte, Freddie Mercury. Insomma, non ci sarà che da divertirsi… ma anche riflettere.

