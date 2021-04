Cesare Cremonini Tour 2022: città e date

Cesare Cremonini non si ferma mai, tuttavia a causa dell’emergenza sanitaria in Italia e nel resto del mondo per la pandemia da Covid-19, il tour 2020 negli Stadi è stato rimandato obbligatoriamente all’estate 2021. Il fischio d’inizio era previsto per il 1 giugno 2020 a Passariano di Codroipo, mentre la chiusura era prevista per il 23 giugno allo Stadio Artemio Franchi (salvo tappe aggiunte in corsa). Ecco tutte le città e le date dei live:

1 GIUGNO 2021 (data zero) – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA

23 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

In realtà i concerti di Cesare Cremonini previsti nei più importanti stadi italiani a giugno 2021 verranno riprogrammati nell’estate 2022. A breve verranno comunicate le nuove date.

Cesare Cremonini Tour 2022: biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne, TicketMaster e nelle rivendite autorizzate. I prezzi variano da un minimo di 40 ad un massimo di 80 euro. I ticket già acquistati in precedenza restano validi anche per queste nuove date (al momento non è chiaro quando verrà riprogrammato il concerto di Roma). Questa sarà una bella occasione per festeggiare i suoi 20 anni di carriera iniziati con la pubblicazione – nel maggio 1999 – del singolo diventato tormentone “50 Special” insieme ai Lunapop.

Cesare Cremonini Tour 2022: scaletta

Cesare Cremonini è protagonista della discografia musicale italiana da vent’anni con brani di un ragazzo diventato uomo, nato e cresciuto sul palco. In scaletta troveremo quindi i brani dei suoi esordi, ma anche le ultime hit. Ecco quali sono le canzoni che potrebbe proporre: