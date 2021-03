Che giorno cade Pasqua 2021? Uova di cioccolato, colombe, coniglietti e campane: la Pasqua inizia ad essere nell’aria, nonostante manchino ancora alcune settimane. La festa religiosa cade in una data diversa ogni anno, e quindi la data di Pasqua 2021 sarà differente da quella del 2020. Che, se non lo ricordate, è stata il 12 aprile. Come è ovvio dedurre (ma ce ne siamo accorti lo scorso anno), le vacanze di Pasqua saranno diverse dal solito, con le restrizioni che la pandemia continua ad imporci da più di un anno, oramai. E, ovviamente, molti dei programmi di chi avrebbe voluto passare la festa con i propri cari lontani, o di chi sarebbe voluto partire, dovranno essere necessariamente rivisti.

Leggi: Vacanze di Pasqua 2021: date delle chiusure scolastiche

Quando è la Pasqua 2021?

Nel 2021 la Pasqua cadrà domenica 4 aprile: questa la data nella quale festeggeremo (per quanto possibile) la ricorrenza. A differenza di Natale, San Valentino, Halloween – ai quali sono legate delle date precise – può accadere di festeggiare la Pasqua in un qualsiasi giorno compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. Il Venerdì Santo nel 2021 cadrà il 2 aprile e la Pasquetta il 5.

La Pasqua e le numerose festività religiose ad essa correlate – ad iniziare dal Mercoledì delle Ceneri e dalla Domenica delle Palme – sono chiamate ” feste mobili ” in quanto non cadono in una data fissa nel calendario. In sostanza, la data di Pasqua è fissata nella prima domenica successiva alla luna piena pasquale (ovvero la prima luna piena di primavera), che si verifica intorno all’equinozio di primavera.

Se ricordiamo bene, quest’anno la Quaresima è iniziata il 17 febbraio e si concluderà durante la Settimana Santa, che inizia con la Domenica delle Palme (il 28 marzo) seguita dal Mercoledì Santo, (31 marzo) e dal Giovedì Santo (il 1° aprile), che coincide con l’anniversario dell’ultima cena. Il Venerdì Santo (2 aprile), infine, commemora la crocifissione di Gesù Cristo che viene seguita dalla resurrezione di Gesù dal sepolcro (la Pasqua, appunto).

Leggi anche: