Ferragosto in inglese: come si traduce?

Il 15 agosto in Italia, nel Canton Ticino e nella Repubblica di San Marino si festeggia l’Assunzione di Maria in Paradiso, sia con il corpo che con l’anima. La festa religiosa prende il nome di Ferragosto, termine che però deriva da una tradizione pagana, le Feriae Augusti (vacanze di Agosto), indette da Ottaviano nel 18 a.C. Si tratta quindi di un termine italiano, difficilmente traducibile alla lettera in un’altra lingua. Diciamo allora che non c’è una traduzione letterale di Ferragosto in inglese, tuttavia è possibile utilizzare alcune espressioni inglesi per far capire più o meno di cosa stiamo parlando a chi non conosce la nostra lingua. Scopriamole insieme…

Come si traduce Ferragosto in inglese

Dunque, come dicevamo, visto che non abbiamo un corrispondente in inglese del termine Ferragosto, possiamo utilizzare altre espressioni che si avvicinano. Eccole:

August 15th : 15 agosto; si tratta, come sappiamo, del giorno di Ferragosto

: 15 agosto; si tratta, come sappiamo, del giorno di Ferragosto Feast of the Assumption : festa dell’Assunzione; Ferragosto è il giorno in cui per i cattolici si festeggia l’Assunzione di Maria in Paradiso.

: festa dell’Assunzione; Ferragosto è il giorno in cui per i cattolici si festeggia l’Assunzione di Maria in Paradiso. week of August : ci si riferisce alla settimana di Ferragosto, quella in cui in genere si va in vacanza.

: ci si riferisce alla settimana di Ferragosto, quella in cui in genere si va in vacanza. August holidays: il periodo intorno a Ferragosto in cui si parte in vacanza o si va semplicemente in ferie.

Ferragosto: origine del termine

Come abbiamo accennato, il termine Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, che significa vacanze di agosto. Nel 27 a.C. il Senato decise di conferire ad Ottaviano il titolo di Augusto e nel 18 a.C. l’imperatore decise di dichiarare tutto agosto (mese a lui dedicato) festivo. Già precedentemente agosto era un mese ricco di feste, tra cui quella dedicata alla dea Diana, che cadeva il 13 agosto. Durante tutto il mese si alternavano giorni di lavoro a giorni di riposo e tra i festeggiamenti principali c’erano i Consualia, in onore di Conso, dio dei campi e della fertilità. Nel 21 a.C. tutte le feste di agosto furono unite in un unica festa, le Feriae Augustales: i festeggiamenti duravano tutto il mese, ma il giorno ufficiale delle feriae Augusti era l’1 agosto. La chiesta cattolica spostò poi la data facendola coincidere con la celebrazione dell’Assunzione di Maria.

