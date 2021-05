Concerti Fabrizio Moro nel 2021: date, biglietti e scaletta

Concerti Fabrizio Moro nel 2021: date

In estate Fabrizio Moro tornerà a esibirsi dal vivo con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021“. Questi i primi concerti ad oggi confermati, prodotti e organizzati da Friends & Partners:

02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA

09 luglio – Carroponte di MILANO

12 luglio – Stupinigi Sonic Park di NICHELINO (TO)

23 luglio – Area Convento di San Francesco di MORROVALLE (MC)

5 agosto – Teatro Antico di TAORMINA (ME)

10 agosto – Villa Bertelli di FORTE DEI MARMI (LU)

Concerti Fabrizio Moro nel 2021: biglietti

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nelle rivendite autorizzate. “Sul palco ho ricreato una stanza – dichiara Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia”.

Concerti Fabrizio Moro nel 2021: scaletta

Durante questi appuntamenti dal vivo il cantautore romano presenterà le canzoni del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). Proviamo noi a ricostruire una scaletta tenendo conto degli altri concerti raggruppando i suoi più grandi successi (anche se ovviamente non c’è niente di ufficiale):