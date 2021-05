Concerti Giordana Angi nel 2021: date

In occasione della pubblicazione del nuovo album “Mi muovo” di Giordana Angi il prossimo 14 maggio, la cantautrice ha annunciato i primi due concerti prodotti da da Vivo Concerti previsti per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 sarà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma. Il disco è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” in duetto con Loredana Bertè. La canzone è prodotta da ZEF e mixata da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di superstar internazionali quali Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey.

Concerti Giordana Angi nel 2021: biglietti

I biglietti per gli appuntamenti dal vivo di Giordana Angi nel 2021 saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 11:00 di lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11:00 di sabato 22 maggio 2021. “Quante volte senti chiederti: Come va? Quasi sempre si risponde Tutto a posto, ma quante volte è davvero così? Tuttapposto è un singolo leggero, coinvolgente, ma carico di una sottile ironia amara. Va a toccare un mantra che tutti stiamo utilizzando quotidianamente per andare avanti con spirito positivo e fiducioso verso il futuro. Sogniamo di tornare al caos quotidiano, a tornare appiccicati, a fare festa e far scorrere la vita senza pensarci troppo. Speriamo che il mondo e la nostra vita ritornino alla normalità di prima. Ma siamo sicuri che in quella normalità fosse davvero tutto a posto? Tuttapposto parla proprio di questo con ironia e tanta energia. Cantare con Loredana è un’emozione indescrivibile. Posso solo ringraziarla della generosità e la stima”, ha dichiarato la stessa artista in merito al singolo.

Concerti Giordana Angi nel 2021: come arrivare

Il Fabrique, storico locale nel capoluogo lombardo, si trova a Via Fantoli 9 ed è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati:

In metro basta scendere alla fermata “Rogoredo Fs.”, prendere la Linea 88 per 11 fermate e scender in “Via Fantoli / Via Mecenate”;

In treno la stazione ferroviaria più vicina è “Milano Rogoredo” e poi basta seguire le indicazioni per gli autobus;

In auto l’uscita è Mecenate/Gamm – tangeziale Est.

L’Atlantico si trova nella zona Eur di Roma, nello specifico a Viale dell’Oceano Atlantico 271 D: