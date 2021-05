Concerti Maneskin 2021-2022: date, biglietti e anticipazioni

Concerti Maneskin 2021-2022: date

I vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin, porteranno la loro incredibile carica dal vivo per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti del Bel Paese, dove presenteranno il loro secondo disco “Teatro d’ira – Vol. I” in una serie di concerti, 11 per la precisione, organizzati e prodotti da Vivo Concerti. Subito sold out i biglietti per i primi quattro live al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre) e al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre), a cui si aggiunge un terzo appuntamento dal vivo al palazzetto di Milano, previsto per il 22 marzo 2022. Ecco il tour completo:

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @PalaPartenope – NUOVA DATA

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Arena di Verona

Concerti Maneskin 2021-2022: biglietti

I biglietti di tutti i concerti sono disponibili su Vivo Concerti e in tutte le rivendite autorizzate. Non sono stati svelati i prezzi delle nuove date, tuttavia vi elenchiamo quelli di Roma e Milano:

ROMA

Parterre in Piedi: 34,50 euro

I Anello Numerato: 57,50 euro

II Anello Numerato: 46,00 euro

III Anello Numerato: 40,25 euro

MILANO

Parterre in Piedi: 34,50 euro

Tribuna Parterre Anello A Numerata: 57,50 euro

Tribuna Gold Anello B Numerata: 51,75 euro

Anello B Laterale Numerato: 46,00 euro

Anello C Numerato: 40,25 euro

Concerti Maneskin 2021-2022: anticipazioni

Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta su Zoom nella mattinata di mercoledì 17 marzo 2021 i Maneskin hanno confessato di essere in contatto con i The Strokes per una collaborazione non solo per un brano, ma anche per dei concerti. “Il pubblico che avevamo prima è super entusiasta, non vede l’ora che ricomincino i live. Per il pubblico nuovo è sicuramente una cosa da scoprire: i ragazzi sono molto incuriositi”, hanno concluso. Cosa dobbiamo aspettarci dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest?

Leggi anche:

PH. Gabriele Giussani