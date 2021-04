Concerti Motta nel 2021: date, biglietti e come arrivare

Concerti Motta nel 2021: date

Motta tornerà nell’estate 2021 dal vivo con un tour estivo a supporto del nuovo lavoro discografico “Semplice“, in uscita venerdì 30 aprile. I primi due appuntamenti dal vivo, annunciati nella mattinata di mercoledì 28 aprile, faranno parte del tour estivo e saranno il 21 luglio al Carroponte di Milano e il 10 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Concerti Motta nel 2021: biglietti

Organizzato da Locusta Booking, i biglietti per i live al costo di 28 euro sono disponibili in prevendita su www.mottasonoio.com. Acquistando due o più ticket si dichiara di essere congiunto con gli altri e verranno assegnati dei posti vicini. Per comprare biglietti anche per un non congiunto bisognerà fare due operazioni separate per garantire il distanziamento sociale e verrà assegnato automaticamente il migliore posto disponibile sulla mappa. Qui di seguito la tracklist dell’album di prossima uscita (che quindi probabilmente ascolteremo durante i live):

A te

E poi finisco per amarti

Via della Luce

Qualcosa di Normale

Quello che non so di te

Semplice

Le regole del gioco

L’estate d’autunno

Dall’altra parte del tempo

Quando guardiamo una rosa

Concerti Motta nel 2021: come arrivare

L’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30) è a 1,5 km dal centro di Roma (piazza di Spagna) ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici.

AUTOBUS: 910 Capolinea Termini/Piazza Mancini 53 Capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi 982 Capolinea V.le XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti 168 Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina

TRAM: 2 Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini

METRO: Metro A fermata Flaminio poi tram 2 oppure Ferrovia Roma-Nord, fermata piazza Euclide

Ecco come arrivare al Carroponte, a Via Luigi Granelli 1, a Sesto San Giovanni: