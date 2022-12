Concerto di Natale 2022 su Canale 5: orari e scaletta

Concerto di Natale 2022 su Canale 5: la novità

Quest’anno c’è un cambiamento per Canale 5 e per il consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano con una marea di artisti. Ci sarà un concerto in prima serata sabato 24 dicembre, tuttavia non sarà quello classico dall’Aula Paolo VI, ma un appuntamento speciale Il Volo – Natale a Gerusalemme. In realtà il concerto di Natale in Vaticano quest’anno prende il nome di Concerto per la Pace, è stato registrato lo scorso 17 dicembre, ma verrà trasmesso sulla rete ammiraglia di Mediaset a Capodanno. Ecco chi ci sarà:

Amy Lee

Cristina D’Avena

Darin

Gigi D’Alessio

Hevia

Jimmy Sax

José Carreras

Kayma

Orietta Berti

Piccolo Coro “Le Dolci Note”

Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choirs

Sul palco anche: Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs e Neri Marcorè.

Concerto di Natale 2022 su Canale 5: orari

Il concerto di Natale 2022 verrà trasmesso alle ore 21:20, subito dopo la fine di Striscia la Notizia. Vedremo il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto esibirsi nella suggestiva atmosfera della Terra Santa. “Essere stati accolti a Gerusalemme con questo concerto unico – hanno dichiarato gli artisti attraverso le pagine de L’Ansa – ci riempie di orgoglio, abbiamo progettato a lungo questo emozionante live sotto la Torre di Davide e non vediamo l’ora di condividerlo con il pubblico. Sarà un concerto che unisce il nostro repertorio alle canzoni di Natale ma, soprattutto, a un messaggio di pace perché la Terra Santa è un luogo incredibile, colmo di spiritualità“.

Concerto di Natale 2022 su Canale 5: scaletta

Il Volo, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, proporrà al pubblico le canzoni tradizionali di Natale, senza dimenticare i classici brani che hanno reso i ragazzi famosi in tutto il mondo. Tra questi, anche la cover del brano ”Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono, ultimo regalo del trio al suo pubblico. Non è stata svelata ancora la scaletta della serata. ”È da tempo che pensavamo a un posto simbolico, per fare un regalo di Natale speciale ai nostri fan che da tanti anni ci seguono da tutto il mondo, e con il concerto di Natale dalla Terra Santa su Canale 5 abbiamo raggiunto questo obbiettivo. Per creare un evento del genere c’è voluto molto lavoro ma siamo felicissimi del risultato, è molto emozionante cantare a Gerusalemme, un repertorio che non comprende solo i nostri brani abituali ma che abbraccia l’essenza del Natale”, hanno concluso i ragazzi.

