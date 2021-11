Il Volo, l’omaggio a Ennio Morricone: cosa sapere

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre grandissimi artisti de “Il Volo”, lo scorso 5 giugno 2021, hanno aperto il concerto estivo all’Arena di Verona con un tributo al grandissimo maestro Ennio Morricone, morto poco più di un anno fa. Mercoledì 10 Novembre 2021, torna l’evento “Il Volo Tributo a Ennio Morricone“. Il famoso tributo viene riproposto nel giorno del compleanno del maesttro ma anche nel giorno d’uscita dell’album il Volo Sings Morricone, pubblicato dal trio stesso.

Il Volo, l’omaggio a Ennio Morricone: la scaletta

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere insieme la scaletta delle canzoni della serata evento “Il Volo Tributo ad Ennio Morricone” realizzatasi nell’Arena di Verona nell’estate 2021.

Estasi dell’oro

Your Love

Nessun dorma

Se telefonando

Il mondo (con Riccardo Cocciante)

Quando finisce un amore (canta Riccardo Cocciante)

Se

Metti una sera a cena (con Raphael Gualazzi e Nina Zilli)

‘O sole mio

Grande Amore

Here’s to you

E più ti penso

Your song

No puede ser nuova

Listen

Nella fantasia

Volare

Un amore così grande

My way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici

Estasi dell’oro

Conradiana

Il Volo, l’omaggio a Ennio Morricone: dove vederlo

Se non siete riusciti a guardare in diretta l’omaggio a Ennio Morricone de Il Volo che va in onda Mercoledì 10 Novembre 2021, non preoccupatevi, perchè lo potrete visionare sulla piattaforma streaming di Rai Play. Durante la serata non si tratterà solo musica, ma si darà spazio anche ad ospiti che avranno a che fare con il trio di cantanti e che contribuiranno a ricordare il gradissimo maestro. Tra gli ospiti della serata, infatti, possiamo trovare: Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

