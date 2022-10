Concerto Iron Maiden a Milano nel 2023: data

Gli Iron Maiden hanno annunciato qualche giorno fa che nel 2023 torneranno in Italia per una unica data nel nostro Paese: la band sarà sul palco dell’Ippodromo Snai a Milano il prossimo 15 luglio. I ragazzi sono così gli headliner del festival metal The Return Of The Gods con il loro ultimo lavoro discografico “Senjutsu” insieme a canzoni estratte da “Somewhere In Time“, leggendario disco del 1986, oltre alle hit più amate dal pubblico. Il gruppo ha anche svelato la pubblicazione di un commemorativo triplo vinile in onore del quarantesimo anniversario del terzo album “The Number Of The Beast”.

Concerto Iron Maiden a Milano nel 2023: biglietti

La prevendita dei biglietti è già aperta su Ticketone e nelle rivendite autorizzate. Il ticket è un posto unico (prato) al costo di 99,99 euro. Per questo show è permesso fare il cambio nominativo fino al giorno del concerto sia sul sito, sia nei punti vendita. Attualmente ogni utente (con account Ticketone) può comprare fino ad un massimo di 6 ingressi. Generalmente si usa fare la stampa a casa del ticket digitale, mentre chi sceglie l’opzione della consegna attraverso Corriere Espresso può avere accesso anche all’esclusivo FanTicket. Apertura porte prevista alle ore 14 ed inizio musica dal vivo dalle ore 16. Sarà vietato introdurre all’interno dell’area del concerto:

bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica tappate;

oggetti contundenti e pericolosi;

oggetti infiammabili;

spray;

selfie stick;

ombrelli;

materiale esplosivo;

bottiglie, barattoli e contenitori di vetro;

bombolette gas spray di ogni tipo e misura.

Concerto Iron Maiden a Milano nel 2023: come arrivare

L’Ippodromo SNAI di San Siro ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Ecco come arrivare facilmente per il concerto degli Iron Maiden, sia con i mezzi pubblici, sia con mezzi di trasporto propri:

METRO : usare la linea metropolitana M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa):

: usare la linea metropolitana M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa): AUTO: per chi proviene dalle autostrade: tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro.

Siete carichi? Ora avete tutte le informazioni necessarie, mani al portafoglio e preparatevi al 15 luglio! Intanto restiamo in attesa dell’annuncio della line up completa!