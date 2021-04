Concerto Ligabue a Campovolo nel 2022: data

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e anche alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, il concerto evento “30 anni in un (nuovo) giorno” di Ligabue alla RCF Arena di Reggio Emilia – Campovolo (attualmente previsto per il 19 giugno 2021) è stato posticipato al 4 giugno 2022. A causa dell’emergenza sanitaria l’evento era stato già rinviato, però lo scorso 12 settembre il cantante aveva scelto di fare un regalo ai suoi fan, pubblicando un video in cui ha interpretato uno dei suoi brani simbolo al centro di una RCF Arena.

Concerto Ligabue a Campovolo nel 2022: biglietti

I biglietti già comprati in prevendita restano validi per la nuova data. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it. L’evento ha già registrato un tutto esaurito con 100mila biglietti venduti: il live inaugurerà così la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5 per cento per garantire una visuale e un’acustica ottimali. Oltre ai tantissimi punti di ristoro, la location ospiterà un’area giochi, un’area multimediale, un’area dove si potrà ripercorrere attraverso varie immagini la carriera del rocker di Correggio e ci sarà una ruota panoramica da dove il pubblico potrà godersi la festa dall’alto e con una visione a 360 gradi.

Concerto Ligabue a Campovolo nel 2022: come arrivare

Campovolo si trova in Via dell’Aeronautica, vicino all’Aeroporto di Reggio Emilia. Durante gli eventi sono spesso organizzate delle navette che collegano Campovolo con il centro della città.

IN AUTOBUS: ci sono autobus da tutta Italia per i concerti di Campovolo. I viaggi vengono organizzati secondo le prenotazioni ricevute e consistono in una valida alternativa per andare ai principali eventi.

IN TRENO: la stazione di Reggio Emilia si trova sulla linea Milano – Bologna. Campovolo è distante circa un chilometro e mezzo dalla stazione ferroviaria. Uscite dalla stazione seguite Via Ramazzini. Alla rotonda girate in Via Agosti e percorretela per 900 metri fino a quando non arrivate alla rotonda successiva, qui girate a sinistra in Via dell’Aeronautica.

IN AUTOMOBILE: sia che veniate da Milano, sia che veniate da Bologna l’uscita più vicina è Reggio Emilia sulla A1 (anche se è sconsigliato, vista la grande affluenza a questi appuntamenti dal vivo).

PH. Ray Tarantino