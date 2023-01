Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo nel 2023: data

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato una nuova data: la band si esibirà alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) sabato 9 settembre 2023. In tutto così diventano undici le date totali del tour di quest’anno del gruppo, di cui cinque già sold out. Ecco tutte le tappe annunciate fino ad oggi (non è escluso che se ne aggiungano altre in seguito):

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) – NUOVA DATA

Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo nel 2023: biglietti

I biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo sono già disponibili da circa 24 ore sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per tutti quelli che sono in possesso di uno o più biglietti per i concerti negli stadi sarà possibile acquistare ad un prezzo di vendita esclusivo e dedicato i ticket per il live alla RCF Arena – Reggio Emilia (Campovolo). Ecco i prezzi dei vari settori:

RED ZONE 79,00 euro

YELLOW ZONE 69,00 euro

ORANGE ZONE 69,00 euro

BLUE ZONE 49,00 euro

GREEN ZONE 49,00 euro

GOLD ZONE – PACKAGE 149,00 euro

Ecco cosa è possibile trovare nel pacchetto Gold:

1 biglietto stampa@casa nella GOLD ZONE

Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato

1 posto auto per ogni ordine effettuato nel parcheggio interno

Bagni riservati

2 free drink presso i punti bar

1 pass memorabilia e cordino da collezione

1 gadget creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto

Hostess e cameriere a disposizione

Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo nel 2023: come arrivare

Campovolo si trova in Via dell’Aeronautica, accanto all’Aeroporto di Reggio Emilia. Durante questo tipo di eventi sono spesso organizzate delle navette che collegano il luogo del concerto con il centro della città. Inoltre ci sono anche dei pullman con partenze da tutta Italia per evitare l’ansia dell’organizzazione del viaggio. Se invece volete arrivare sul luogo dell’evento in autonomia, vi consigliamo come fare con i con mezzi propri: