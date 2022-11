Concerto Travis Scott agli I-DAYS nel 2023: data

In seguito all’annuncio dei primi due headliner degli I-Days 2023, ossia Paolo Nutini e FLORENCE + THE MACHINE, un terzo nome si aggiunge alla line up che la prossima estate riempirà di musica Milano: stiamo parlando di Travis Scott, il rapper che venerdì 30 giugno del prossimo anno farà tappa all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per il suo primo e unico live nel nostro Paese. L’artista porterà le sue sonorità per la prima volta in assoluto in Italia per una data unica come headliner degli I-Days 2023, l’appuntamento più importante dell’estate del capoluogo lombardo. Nelle prossime settimane verranno annunciati i nomi degli altri artisti che andranno a completare il cast della manifestazione.

Concerto Travis Scott agli I-DAYS nel 2023: biglietti

I biglietti per il concerto di Travis Scott agli I-DAYS saranno in prevendita Mediaset sul sito di Radio 105 dalle ore 11 di mercoledì 23 novembre, poi in prevendita su My Live Nation dalle ore 11 di venerdì 25 novembre ed infine in vendita generale su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket dalle ore 11 di sabato 26 novembre. Il costo del singolo biglietto è di 70 euro + diritti di prevendita, mentre 100 euro + diritti di prevendita per il PIT. Ecco invece i pacchetti a disposizione:

I-DAYS PACK 1 – SUPER PIT: 405 euro

Comprende:

Un biglietto PIT con accesso ad area riservata vicino al palco “SUPER PIT”

Ingresso dedicato

Voucher da 30 euro da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival

Cena a buffet con open bar (apertura ore 18:00)

Pass ricordo laminato

Area ombreggiata

Luxury Toilettes riservata agli acquirenti del pacchetto

I-DAYS PACK 2 – EARLY ENTRY: 240 euro

Comprende:

Un biglietto PIT

Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura porte al pubblico) da entrata riservata

2 free drink

Pass ricordo laminato

Concerto Travis Scott agli I-DAYS nel 2023: come arrivare

L’Ippodromo SNAI La Maura di Milano ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Ecco come arrivare facilmente per il concerto di Travis Scott nel 2023, sia con i mezzi pubblici, sia con mezzi di trasporto propri: