Emma all’Arena di Verona nel 2021: date

È stato confermato da Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona il 6 e il 7 giugno 2021. Ospite speciale anche Alessandra Amoroso: recentemente le due hanno pubblicato il brano “Pezzo di cuore“, un singolo prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella. Questa canzone è un discorso tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità diverse ma entrambe sempre alla ricerca della verità dei loro sentimenti. Il pezzo, infatti, parla proprio di questo: di trovare la strada esatta per vivere i sentimenti in maniera sincera, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi.

Emma all’Arena di Verona nel 2021: scaletta

I biglietti del concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco la scaletta ufficiale:

Intro Con Le Nuvole (da A me piace così, 2010) MEDLEY – Davvero (da Oltre, 2010) – Meravigliosa (da Oltre, 2010) – Cullami (da A me piace così – Special Edition, 2010) Calore (da Oltre, 2010) Sarò Libera (da Sarò Libera, 2011) Non è L’inferno (da Sarò Libera – Sanremo Edition, 2011) Cercavo Amore (da Sarò Libera, 2011) L’amore non mi Basta (da Schiena, 2013) Dimentico Tutto (da Schiena, 2013) MEDLEY – Schiena (da Schiena, 2013) – Resta ancora un po’ (da E Live, 2014) – Trattengo il fiato (da Schiena, 2013) – In ogni angolo di me (da Schiena, 2013) La mia Città (da Schiena, 2013) Amami (da Schiena, 2013) Occhi Profondi (da Adesso, 2015) Il paradiso non Esiste (da Adesso, 2015) Mi parli piano (da Essere qui, 2018) MEDLEY – L’isola (da Essere qui, 2018) – Effetto Domino (da Essere qui, 2018) MEDLEY – Basti solo tu (da Fortuna, 2019) – Corri (da Fortuna, 2019) – Alibi (da Fortuna, 2019) Luci Blu (da Fortuna, 2019) Pezzo di Cuore (da Best of ME, 2021), insieme ad Alessandra Amoroso Stupida Allegria (da Fortuna, 2019) Quando l’amore finisce (da Fortuna, 2019) Che sogno incredibile (da Best of ME, 2021), insieme a Loredana Bertè Io sono Bella (da Fortuna, 2019) Latina (da Fortuna, 2019) Fortuna (da Fortuna, 2019)

Emma all’Arena di Verona nel 2021: come arrivare

