Ermal Meta a Taormina nel 2021: l’annuncio

Ermal Meta ha annunciato ai suoi fan che il prossimo 5 settembre al Teatro Antico di Taormina per un concerto che si preannuncia imperdibile in uno dei luoghi più belli e affascinanti del mondo. Il live si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. I biglietti sono disponibili in prevendita da mercoledì 26 maggio su Ticketone. Scopriamo altri dettagli su questo evento!

Ermal Meta a Taormina nel 2021: scaletta concerto

Manca ancora tanto a questo concerto, tuttavia vediamo la scaletta del suo ultimo appuntamento dal vivo:

Voce del verbo Lettera a mio padre Dall’alba al tramonto Piccola anima Niente che ti assomigli (da La fame di Camilla) Due lacrime (da La fame di Camilla) Vietato morire Quello che ci resta Caro Antonello 9 primavere Bob Marley Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Sperare Unintended (cover dei Muse) Mi salvi chi può Amara terra mia (cover di Domenico Modugno) Voodoo Love

Sicuramente proporrà “Un milione di cose da dirti“. una canzone d’amore molto intima composta già da qualche anno e presentata al Festival di Sanremo 2021 in gara nella sezione Big: “Mi ero dimenticato di averla scritta poi non so neanche io perché l’ho fatta sentire al mio staff e dopo un ballottaggio con un altro pezzo abbiamo deciso di portarla ad Amadeus e gli è piaciuta”, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Ermal Meta a Taormina nel 2021: come arrivare

Il Teatro Antico di Taormina si trova a pochi passi dal Corso Umberto e dal centro storico della città. Facile da raggiungere a piedi. Ecco invece come raggiungerlo con i mezzi pubblici: