Ferragosto 2021: cosa fare

Ferragosto 2021 sarà un’occasione unica per trascorrere un po’ di tempo con amici e parenti, anche semplicemente con un falò. Tra le mete più di successo c’è infatti la spiaggia e quindi un bel falò con l’arrivo della sera. C’è chi si apparta con qualcuno, scatenando effusioni amorose, chi canta, chi fa il coro e chi – ovviamente – suona la chitarra. Ma qual è la playlist per un falò in spiaggia perfetto?

Ferragosto 2020: canzoni da falò

Quando si pensa ad un falò in spiaggia e ad una chitarra non può che venire in mente La canzone del sole di Lucio Battisti. Non a caso si tratta di un brano che, per la sua semplicità di esecuzione, viene spesso utilizzato come base per i neofiti nello studio della chitarra. Ma sono davvero tante le canzoni che si possono suonare in spiaggia. Noi vi proponiamo una playlist con i tre pezzi più suonati lungo la riva del mare.