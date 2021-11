Firenze Rocks 2022: date, cantanti, come arrivare

Firenze Rocks 2022: date

La quarta edizione di Firenze Rocks si svolgerà a Firenze alla Visarno Arena dal 16 al 19 giugno (da giovedì alla domenica), all’Ippodromo del Visarno. C’è tanta attesa per questa edizione, visto che ci sono i concerti riprogrammati del 2020, saltati causa pandemia. “Approfittiamo per ringraziare tutti dell’incredibile supporto e fiducia che ci avete dimostrato: i nostri partner, gli artisti e soprattutto voi tutti. Stiamo già lavorando per garantirvi tutte le novità su cui avevamo iniziato a lavorare già per l’edizione 2020, ma anche tanto altro che vi sveleremo prossimamente”, si legge sul sito ufficiale della manifestazione.

Firenze Rocks 2022: cantanti

Ecco gli artisti che saliranno sul palco dell’edizione 2022 di Firenze Rocks:

16 giugno 2022: Green Day + Weezer

17 giugno 2022: Muse

18 giugno 2022: Red Hot Chili Peppers

19 giugno 2022: Metallica

Firenze Rocks 2022: come arrivare

La Visarno Arerna si trova a circa due chilometri dalla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella, molto vicina al centro del capoluogo toscano. Caldamente consigliato l’impiego di mezzi pubblici, in particolare la Tramvia che collega la Stazione con Scandicci.