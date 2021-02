Francesca Michielin e Fedez presentano Chiamami per nome

Francesca Michielin e Fedez saranno in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Campioni con il brano “Chiamami per Nome“. La canzone, che porta la firma degli stessi Federico Lucia (questo il vero nome del cantante) e Francesca Michielin, insieme a Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud (Mahmood), Alessandro Raina e prodotto da d.whale, segna il ritorno dei due cantanti che tornano così a duettare e ad esibirsi insieme dopo le grandi hit “Magnifico” e “Cigno Nero”. Lunedì 15 febbraio 2021 si è svolta la conferenza stampa di presentazione su Zoom insieme ad alcuni giornalisti: ecco cosa hanno dichiarato i due artisti!

Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021: la conferenza stampa

“Sono contenta di tornare con Fedez a Sanremo, ci siamo ritrovati. Chiamami per nome sarà inserito in Feat Fuori dagli spazi. Parlando del pezzo è una canzone che mi emoziona molto, cosa che non mi succede così automaticamente. Questo brano è più trasversale rispetto a Magnifico e Cigno nero. Noi abbiamo già duettato in passato, ma questa volta c’è una struttura differente. Questo è un brano pop inusuale”, ha dichiarato la Michielin ad inizio conferenza. Effettivamente durante la settimana del Festival, il 5 marzo uscirà FEAT (Fuori dagli spazi), l’evoluzione del progetto discografico FEAT (Stato di natura). Un album in continua evoluzione che cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell’incontro, grazie all’unione di artisti e amici di generi diversi, in un importante progetto collettivo (in cui troveremo Colapesce, Max Gazzè, Maneskin, Coma_Cose, solo per citarne alcuni).

Leggi anche:

“Le prove sono andate bene, poi entrare in una stanza con 60 persone è stato strano. La mia strofa affronta le tematiche d’amore ma riflette anche le insicurezze del momento. Nelle parti in cui duettiamo c’è il grande privilegio della speranza. Per me è stata una boccata d’ossigeno in un momento in cui non c’è molto da fare”, le ha fatto eco l’amico e collega Fedez. Quest’ultimo calcherà il palco del Festival di Sanremo per la prima volta e torna dopo un silenzio dalle scene musicali: il cantante è tornato nel 2020 con il singolo doppio platino “Bimbi per strada” e “Bella Storia”.