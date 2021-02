Sanremo 2021: Fedez fa uno spoiler

La polemica dietro a Sanremo 2021 sembra non placarsi. Prima abbiamo assistito alle polemiche riguardo la presenza o meno del pubblico in teatro, nelle ultime ore, invece, non si fa che palrare di Fedez e lo spoiler sulla sua canzone di Sanremo, in cui gareggia con Francesca Michielin. Durante le prove il rapper avrebbe pubblicato una storia su Instagram in cui si sentirebbe qualche secondo di canzone facendo così uno spoiler. Non sono mancate polemiche e denunce da parte di Codacons. Cosa succederà adesso?

Leggi anche: Regina di Davide Shorty a Sanremo 2021: testo e significato

Sanremo 2021: Fedeza resta in gara

In queste ore il rapper Fedez ha vissuto momenti di sconforto dovuti alla possibilità di non poter partecipare più a Sanremo, insieme a Francesca Michielin, a causa di una storia pubblicata su Instagram. L’Organizzazione del Festival ha deciso: “La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano”, queste le parole diffuse nel comunicato che dichiarano la decisione presa dall’organizzazione della kermesse.

Sanremo 2021: la canzone di Fedez e Michielin

Ora possiamo dirlo a gran voce e senza più alcun dubbio. Fedez e Francesca Michielin non sono stati eliminati dalla gara in quanto quello che è accaduto non è stato ritenuto da squalifica. Negli anni ci sono stati tanti casi di squalifica a pochi giorni dall’inizio o anche durante il corso delle puntate. Tutto è bene quel che finisce bene, Fedez e Francesca Michielin saliranno sul palo dell’Ariston con il loro pezzo “Chiamami per nome” di cui ovviamente non conosciamo il testo. Noi aspettiamo con ansia che inizi la kermesse per poter ascoltare tutte le canzoni in gara.

Non perderti: