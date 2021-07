Le frasi sull'estate più divertenti, per Instagram ed in inglese da condividere

E’ per tantissimi il periodo più bello dell’anno e, probabilmente per questo, le citazioni, gli aforismi e le frasi sull’estate non si contano. Se anche tu non vedi l’ora di farti ispirare dalle parole di chi ti ha preceduto, non puoi che continuare a leggere per scoprire le più divertenti frasi sull’estate, per Instagram, in inglese e tratte dalle canzoni che abbiamo raccolto di seguito. Condividile con i tuoi amici per ricordare l’estate 2021 appena iniziata.

Le frasi più divertenti sull’estate

“Quando ho capito come far funzionare la mia griglia, è stato un bel momento. Ho scoperto che l’estate è un’esperienza completamente diversa quando sai come grigliare”. — Taylor Swift

“L’estate è il permesso annuale per essere pigri. Non fare nulla e farlo contare qualcosa.” — Regina Bretta

“L’estate profonda è quando la pigrizia trova rispettabilità”. — Sam Keen

“Le estati volano sempre… gli inverni camminano!” Charlie Brown

“Alcuni dei ricordi più belli sono fatti con le infradito”. — Kellie Elmore

“Mi chiedo come sarebbe vivere in un mondo in cui fosse sempre giugno”. — LM Montgomery

“Se l’estate avesse un profumo che lo definisce, sarebbe sicuramente l’odore del barbecue.” — Katie Lee

“Molti genitori impacchettano i loro problemi e li mandano al campo estivo”. – Raymond Duncan

“Una perfetta giornata estiva è quando il sole splende, la brezza soffia, gli uccelli cantano e il tosaerba è rotto”. – James Dent

Estate 2021, frasi per Instagram

“Se la vita è un viaggio, la spiaggia è la mia destinazione.”

Vivi al sole, ama la luna.”

“Le cose buone arrivano a chi nuota.”

“Le linee dell’abbronzatura svaniscono, ma gli amici sono per sempre.”

“I sogni sono fatti di sabbia e sole.”

“La spiaggia sta chiamando il mio nome.”

“Alte maree e buone vibrazioni.”

“Il sole è la migliore medicina.”

“Tutto ciò di cui hai bisogno è un gelato.”

“La vita è migliore quando sei sotto il sole.”

Frasi sull’estate in inglese

“The sun does not shine for a few trees and flowers, but for the wide world’s joy.” — Henry Ward Beecher

“Keep your face to the sun and you will never see the shadows.” — Helen Keller

“Live in the sunshine. Swim in the sea. Drink in the wild air.” — Ralph Waldo Emerson

“Summertime is always the best of what might be.” — Charles Bowden

“Rise above the storm and you will find the sunshine.” — Mario Fernández

“Oh, the summer night, has a smile of light, and she sits on a sapphire throne.” — Bryan Procter

“I love how summer just wraps its arms around you like a warm blanket.” — Kellie Elmore

Frasi dalle canzoni

“Un’estate al mare /Voglia di remare /Fare il bagno al largo /Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni /Un’estate al mare /Stile balneare /Con il salvagente /Per paura di affogar” (Un’estate al mare, Giuni Russo)

“È estate e vivere è semplice I pesci saltellano e il cotone è alto”. Louis Armstrong feat. Ella Fitzgerald, Summertime

“Un’estate fa/non c’eri che tu/ma l’estate assomiglia a un gioco/E’ stupenda ma dura poco,/poco, poco, poco” (Un’estate fa, Franco Califano)

“Non senti che/Tremo mentre canto/È il segno di un’estate che/Vorrei potesse non finire mai” (Estate, Negramaro)

“Notti magiche/Inseguendo un goal/Sotto il cielo/Di un’estate italiana” (Notti magiche, Edoardo Bennato e Gianna Nannini)

“Sento il mare dentro a una conchiglia estate/L’eternità è un battito di ciglia/Sento il mare dentro a una conchiglia estate/L’eternità è un battito di ciglia” (Estate, Jovanotti)

“E state/Li dove siete/Com’è che state?/Ci state bene?/E state” (Tra le granite e le granate, Francesco Gabbani)

“Questo senso di festa che vola e che va/sopra tutta la città/nella lunga estate caldissima/questo senso di vita che scende e che va/dentro fino all’anima/nella lunga estate caldissima” (La lunga estate caldissima, 883)

Le citazioni migliori

“Un’estate è sempre eccezionale, sia essa calda o fredda, secca o umida.” Gustave Flaubert

“Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.” Ennio Flaiano

La gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice.” Anton Čechov

“D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate.” Tim Roth in “La leggenda del pianista sull’oceano”

“L’estate non si caratterizza meno per le sue mosche e zanzare che per le sue rose e le sue notti stellate.” Marcel Proust

“L’estate che fugge è un amico che parte.” Victor Hugo

“Le storie credute importanti si sbriciolano in pochi istanti: figure e impressioni passate si fanno lontane e lontana così è la tua estate.” Francesco Guccini

