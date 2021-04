Grey’s Anatomy 17: la stagione

Grey’s Anatomy 17 è tornato anche in Italia con i nuovi episodi su Fox, mentre in America è già ricominciato da qualche settimana. Il 13 aprile è stato trasmesso il sesto episodio in italiano, mentre in America è andato già in onda il dodicesimo. Nelle prime undici puntate abbiamo visto tutti i dottori alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha preso il virus ed è in condizioni gravissime, anche se ormai non è più attaccata al respiratore e si è anche svegliata. De Luca è stato ucciso e nel frattempo a Seattle sta scoppiando una vera e propria protesta che potrebbe far cambiare tutte le cose in città. Ecco cosa succede nel dodicesimo episodio della diciassettesima stagione!

Grey’s Anatomy 17: trama episodio 12 [SPOILER]

Nel dodicesimo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia dovrebbe andare in onda il 18 maggio vedremo la rivolta delle persone di colore della città dopo i fatti accaduti e visti nella serie “cugina” Station 19. Maggie è preoccupata per Winston mentre cerca di curare un paziente feritosi durante le proteste, visto che l’uomo sta tornando in città e potrebbe rischiare di essere fermato dalla polizia. Nel frattempo, Levi è messo alla prova da un’emergenza e Miranda fatica ad occuparsi di un paziente che non crede nel COVID. Effettivamente Winston viene fermato da alcune guardie e perquisito: nonostante l’uomo sia sotto shock, torna da Maggie e le chiede di sposarlo. Jackson nel frattempo decide di fare un lungo viaggio, visto che vorrebbe aiutare di più, ma non sa come fare in maniera attiva.

Grey’s Anatomy 17: il cast

Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman e Giacomo Gianniotti come Andrew DeLuca. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).