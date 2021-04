Grey’s Anatomy 17: la stagione

Grey’s Anatomy 17 è finalmente tornato dopo la classica pausa per le vacanze natalizie, mentre in Italia la programmazione è ancora sospesa e sembra non riprenderà prima della metà di aprile su Fox. Il 13 di questo mese verrà trasmesso il sesto episodio in italiano, mentre in America è andato già in onda il nono. Nelle prime ottobre puntate abbiamo visto tutti i medici alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha contratto il virus ed è in condizioni gravissime, attaccata al respiratore. De Luca è stato accoltellato nel tentativo di fermare un trafficante, tuttavia i suoi colleghi non sono riusciti a salvarlo e purtroppo è morto. Ecco cosa succede nell’ottavo episodio della diciassettesima stagione!

Grey’s Anatomy 17: trama episodio 9 [SPOILER]

Nel nono episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia dovrebbe andare in onda il 4 maggio vedremo una puntata speciale con protagonista Teddy Altman. La donna è sotto shock dopo la perdita De Luca, però sembrano esserci degli scheletri nell’armadio pronti a uscire senza pietà. Owen è preoccupato per lei, anche se la odia per il tradimento con Koracick e a casa arriva anche la sua ex Amelia per cercare di farla reagire. Nel frattempo lei si trova in un mondo tutto suo e rivive il suo passato con grandi colpi di scena. Dove ha sbagliato? Perché ha tradito Owen e cos’è andato storto con lui? Tutto riporta ad Allison, l’amore della sua vita, morta durante il crollo della seconda torre del World Trade Center negli attentati dell’11 settembre 2001. Nel frattempo nel prossimo episodio ci sarà un gradito “ritorno” sulla spiaggia con Meredith: la sorella Lexie.

Grey’s Anatomy 17: il cast

Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman e Giacomo Gianniotti come Andrew DeLuca. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).