Grey’s Anatomy 17: trama episodio 7

Grey’s Anatomy 17 è tornato con un crossover con Station 19 che ha lasciato tutti con il fiato sospeso: mentre in Italia la programmazione è ancora sospesa e sembra non riprenderà prima della metà di aprile su Fox (visto che ormai da qualche mese Fox Life non è più disponibile nel pacchetto Sky). Il 13 aprile verrà trasmesso il sesto episodio in italiano, mentre Oltreoceano è andato già in onda il settimo. Nelle prime sei puntate abbiamo visto tutti i dottori alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha il virus ed è in condizioni gravissime, esattamente come Koracich che nel frattempo ha perso il posto di lavoro, riconquistato da Webber dopo aver fatto pace con Catherine. De Luca ha avuto il suo riscatto, visto che la donna che aveva incolpato di aver rapito la ragazzina nella passata stagione aveva effettivamente qualcosa da nascondere. Purtroppo per lui le cose non vanno per il meglio. Ecco cosa succede nel settimo episodio della diciassettesima stagione!

Nel settimo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia dovrebbe andare in onda il 20 aprile vedremo De Luca in gravi condizioni in quanto viene accoltellato nel tentativo di fermare un trafficante. Portato di corsa in ospedale dalla sorella tutti i medici si adoperano nel salvarlo e nel frattempo la sua anima si trova sull’isola insieme a Meredith, anche lei in gravi condizioni dopo un’apparente ripresa. Proprio a casa Grey Maggie e Amelia decidono di dire la verità alla “grande” di casa, quindi a Zola, che viene così a scoprire che sua madre potrebbe morire da un momento all’altro. De Luca si salverà? Meredith riuscirà a tornare dai suoi tre figli?

Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman e Giacomo Gianniotti come Andrew DeLuca. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).